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Горещата вълна от Европа достига страната през уикенда

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Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Все по-горещо ще бъде в близките дни, особено през новата седмица, когато максималните температури в почти цялата страна, с изключение на Черноморието, ще бъдат над 30°.

Утре се очакват стойности между 26° и 31°, на морския бряг - между 23° и 25°. Ще бъде слънчево, с изолирани следобеднти превалявания и гръмотевици в Западна България.

Ще духа слаб, в Източна България - умерен североизточен вятър. И по Черноморието вятърът ще е слаб до умерен, но с посока от изток-североизток.

Ще бъде слънчево, с повече облаци през втората половина на деня.

Температура на морската вода е от 18° по северното крайбрежие до 23° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

И в планините, след слънчевото начало на деня, в следобените часове ще има валежи и гръмотевици, главно в масивите от западната половина на страната.

Гореща въздушна маса е обхванала Западна и Централна Европа.

Пиренеите и Апенините. Най-високи спрямо климатичните норми са температурите във Франция, Нидерландия, Германия, както и в повечето райони от Швейцария, Австрия и Чехия.

Горещата вълна ще достигне утре и западните райони на Балканите, а през почивните дни - и нашата страна. Ще бъде слънчево, с много малка вероятност за изолирани следобедни превалявания.

В понеделник температурите още ще се повишават и максималните ще бъдат между 31° и 36°, по-ниски по Черноморието. Горещо ще остане и във вторник,

но отново се очакват валежи и гръмотевична дейност, главно над Западна и Централна България. Има опасност и от градушки.

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