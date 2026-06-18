Есмир Байрактарович: В сърцето си винаги съм бил босненец

Националът на Босна и Херцеговина Есмир Байрактарович сподели емоционална история за своя път към представителния отбор на страната, подчертавайки, че въпреки раждането си в Съединените щати, винаги се е чувствал босненец.

Футболистът разкри, че корените на семейството му са свързани със Сребреница, а родителите му са сред хората, белязани пряко от трагичните събития по време на войната в Босна и Херцеговина.

"Семейството ми е от Сребреница. Те бяха там, когато всичко това се случи и загубиха близки хора. Това е нещо много лично за мен. Именно то ме кара да изпитвам още по-голяма гордост, когато играя за Босна и Херцеговина“, сподели Байрактарович.

След края на войната родителите му първо се установяват в Швейцария, а по-късно заминават за САЩ, където се ражда бъдещият национал.

"У дома всичко беше босненско, а извън него – американско. Израснах между две култури, но винаги съм усещал силна връзка с Босна“, разказва той.

Байрактарович преминава през юношеските формации на САЩ, но когато идва моментът да избере коя държава да представлява на мъжко ниво, решението му е категорично.

"Знаех, че трябва да направя избор. След като веднъж го направиш, връщане назад няма. Благодарен съм на Америка – това е прекрасно място, където израснах. Но дълбоко в сърцето си винаги чувствах Босна“, призна футболистът.

Сред идолите му от детските години е легендата на босненския футбол Един Джеко.

"Гледах националния отбор още докато растях в Америка и винаги го подкрепях. Да изляза на терена с Джеко и дори да му асистирам беше нещо специално. Чувствах, че всичко е предначертано“, каза Байрактарович.

Младият футболист е убеден, че участието на Босна и Херцеговина на Мондиал 2026 не трябва да бъде възприемано само като успех само по себе си.