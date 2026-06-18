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Есмир Байрактарович: В сърцето си винаги съм бил босненец

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Спорт
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Роденият в САЩ национал на Босна и Херцеговина разказа за семейната си история, връзката със Сребреница и избора да представлява родината на своите родители

Есмир Байрактарович: В сърцето си винаги съм бил босненец
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Националът на Босна и Херцеговина Есмир Байрактарович сподели емоционална история за своя път към представителния отбор на страната, подчертавайки, че въпреки раждането си в Съединените щати, винаги се е чувствал босненец.

Футболистът разкри, че корените на семейството му са свързани със Сребреница, а родителите му са сред хората, белязани пряко от трагичните събития по време на войната в Босна и Херцеговина.

"Семейството ми е от Сребреница. Те бяха там, когато всичко това се случи и загубиха близки хора. Това е нещо много лично за мен. Именно то ме кара да изпитвам още по-голяма гордост, когато играя за Босна и Херцеговина“, сподели Байрактарович.

След края на войната родителите му първо се установяват в Швейцария, а по-късно заминават за САЩ, където се ражда бъдещият национал.

"У дома всичко беше босненско, а извън него – американско. Израснах между две култури, но винаги съм усещал силна връзка с Босна“, разказва той.

Байрактарович преминава през юношеските формации на САЩ, но когато идва моментът да избере коя държава да представлява на мъжко ниво, решението му е категорично.

"Знаех, че трябва да направя избор. След като веднъж го направиш, връщане назад няма. Благодарен съм на Америка – това е прекрасно място, където израснах. Но дълбоко в сърцето си винаги чувствах Босна“, призна футболистът.

Сред идолите му от детските години е легендата на босненския футбол Един Джеко.

"Гледах националния отбор още докато растях в Америка и винаги го подкрепях. Да изляза на терена с Джеко и дори да му асистирам беше нещо специално. Чувствах, че всичко е предначертано“, каза Байрактарович.

Младият футболист е убеден, че участието на Босна и Херцеговина на Мондиал 2026 не трябва да бъде възприемано само като успех само по себе си.

"Не сме тук просто за да се радваме, че сме се класирали на световно първенство. Разполагаме с качествени футболисти и имаме възможност да постигнем нещо значимо в турнира. Това ме прави още по-горд, че представлявам Босна и Херцеговина“, завърши националът.

#Eсмир Байрактарович #Национален отбор на Босна и Херцеговина по футбол #Мондиал 2026

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