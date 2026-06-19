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Втори ден на срещата на върха на лидерите от ЕС в Брюксел

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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По света
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България е представена от премиера Румен Радев

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Втори ден на срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел, на която България е представена от премиера Румен Радев. Снощи Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски.

Двамата са обсъдили възможностите за индустриално партньорство между България и Украйна и сътрудничество в производството на дронове. Лидерите на страните от Европейския съюз изразиха пълна подкрепа за присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Страната, заедно с Молдова, официално започна преговори за членство и отвори първите преговорни глави. Киев се надява до началото на лятото да бъдат отворени всички преговорни теми.

Европейските лидери подкрепиха и възможността за дипломатическо взаимодействие с Русия за постигане на траен мир в Украйна. Те удължиха с 6 месеца действието на санкциите срещу Русия. България обяви, че ще блокира новия 21-ви пакет, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил. Днес срещата на върха продължава с разговори за многогодишната финансова рамка на съюза.

Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: “Руската икономика страда. Фактът, че Русия е затворила интернет, затваря например Телеграм, говори сам за себе си, защото Русия отново вдига желязна завеса, но сега това е дигитална желязна завеса върху народа си.”

Володимир Зеленски - президент на Украйна: “Първият преговорен клъстер беше отворен, благодаря на всички лидери за единодушието. Единодушието е чудесно нещо. Първият клъстер е свързан с основополагащите въпроси. Ше обсъдим следващите пет много важни, също исторически стъпки за Украйна. Това са следващите пет клъстера.”

#премиера Румен Радев #Европейски съвет в Брюксел # Володимир Зеленски #среща на върха на ЕС

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