Втори ден на срещата на върха на лидерите от ЕС в Брюксел

Втори ден на срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел, на която България е представена от премиера Румен Радев. Снощи Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски.

Двамата са обсъдили възможностите за индустриално партньорство между България и Украйна и сътрудничество в производството на дронове. Лидерите на страните от Европейския съюз изразиха пълна подкрепа за присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Страната, заедно с Молдова, официално започна преговори за членство и отвори първите преговорни глави. Киев се надява до началото на лятото да бъдат отворени всички преговорни теми.

Европейските лидери подкрепиха и възможността за дипломатическо взаимодействие с Русия за постигане на траен мир в Украйна. Те удължиха с 6 месеца действието на санкциите срещу Русия. България обяви, че ще блокира новия 21-ви пакет, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил. Днес срещата на върха продължава с разговори за многогодишната финансова рамка на съюза.