Слънчево време в почти цялата страна в последния ден от работната седмица. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 27°.

Ще бъде предимно слънчево. След обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони там, ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в източните и планинските райони до умерен вятър от североизток.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 25°. Температура на морската вода е от 18° по северното крайбрежие до 23° на места по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала, в крайния южен участък от крайбрежието - 3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. След обяд и вечерта ще се развива купеста и купесто-дъжовна облачност и на изолирани места в масивите от западната половина на страната ще превали и прегърми. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 9°.

През почивните дни и в началото на следващата седмица ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за изолирани краткотрайни валежи е много малка. Ще духа о умерен североизточен вятър. Температурите ще се повишават и в понеделник максималните ще бъдат между 31° и 36°, по-ниски по Черноморието.

Във вторник над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки.