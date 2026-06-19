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Андрей Ковачев: Само през 2024 г. сме реализирали продажби за 3 млрд. евро на отбранителна и военна техника

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Политика
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Събудихме се от дълбок сън, че някой друг ще се грижи за нашата отбрана, заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Само през 2024 година ние сме реализирали продажби за 3 милиарда евро от продажба на отбранителна и военна техника, заяви в студиото на "Денят започва" Андрей Ковачев, евродепутат ГЕРБ/ЕНП.

Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП: "Само през 2024 година ние, частният сектор, сме реализирали продажби за 3 милиарда евро, които са постъпили в България от продажба на отбранителна и военна техника. Около 70 хиляди българи са ангажирани пряко и непряко в отбранителната индустрия."

За отбранителните възможности на България Ковачев коментира:

"Събудихме се от дълбок сън, че някой друг ще се грижи за нашата отбрана, че можем да използваме евтини ресурси от Русия, без да диверсифицираме нашата икономика и по този начин да си гарантираме сигурността. Това се оказа пагубно за нас. Ние наистина станахме зависими от ЕС. Има какво да учим от Украйна. Украйна инвестира, и то по време на война, в сериозни нови технологии, от които ние трябва да се учим. Досега беше така, че ние да даваме от нашите стари неща, а сега се оказа обратното."

По отношение на 21-и пакет санкции за Русия Ковачев заяви:

"Категорично ограничиха възможността на Руската федерация да напредне. Виждаме една ужасна война, която продължава по-дълго от Първата световна война. Има паралел – десетки, дори стотици убити за два-три километра на изток или два-три километра на запад."

По темата Република Северна Македония Ковачев заяви:

"Ние много често сме манипулирали нашата история за политически цели. Ситуацията е изключително тъжна. В Скопие се говорят небивалици за нашата история. Тази държава, която смятаме за близка, се оказва в ситуация, в която от 2022 г. има европейска преговорна рамка с условие за включването на българите във всички части на конституцията. Премиерът и външният министър (на Република Северна Македония) влязоха в капан. Спечелвайки изборите, те попаднаха в ужасен за тях капан, като обещаваха, че ще намерят ново креативно решение с България и че България ще бъде натискана от различни страни по света да промени мнението си. Те се самоблокираха и наложиха вето сами на себе си. Опитват се да твърдят, че протоколите не са част от преговорната рамка, но разбира се, че са част от нея. Историческата комисия трябва да се основава на автентични документи от съответната преговорна епоха."

Вижте целия разговор във видеото

#21 пакет санкции срещу Русия #ГЕРБ/ЕНП #Република Северна Македния #Русия #Андрей Ковачев #Украйна

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