"Мяра": Мнозинство от над две трети се гордее с успеха на DARA

Сериозно мнозинство от над две трети се гордее с успеха на Дара – победителката в конкурса „Евровизия“ 2026 г. Ясно изразени са и личните симпатии към певицата, макар далеч по-малко хора да харесват самия музикален стил на „Евровизия“, посочват от социологическа агенция "Мяра".

Изводите са от независимо изследване на агенцията, проведено между 4 и 12 юни сред 817 пълнолетни българи по метода „лице в лице“ с таблети. Изследването не обхваща периода на провеждане на Прайд 2026 в София, както и проведения паралелно „Парад на семейството“.

Значителен дял от 66,7% заявяват, че нагласата им към певицата е положителна, а 11,8% – отрицателна. Колебанието е 14,2%, а още 7,3% твърдят, че не познават победителката от „Евровизия“, твърдят от агенцията.

На този фон обществото ясно регистрира разликата между личен, музикален и национален успех и собствени музикални вкусове. Декларираните „фенове“ на стила музика, доминиращ в конкурса „Евровизия“, са 44,1% от всички запитани. 35,4% директно заявяват, че не харесват такъв стил музика. Останалите се колебаят (5,9%) или се считат за недостатъчно запознати с този въпрос (14,6%).

Максималната стохастична грешка е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.