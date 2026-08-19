ОАЕ спряха търговията и финансовите транзакции с Иран

Обединените арабски емирства спряха всички търговски отношения, търговския обмен и финансовите транзакции с Иран. Това съобщи Министерството на външните работи на ОАЕ на фона на ескалацията на напрежението в региона.

В позиция, разпространена до българските медии от посолството на ОАЕ у нас, Афра Ал Хамели, директор на отдела за стратегически комуникации в Министерството на външните работи, потвърждава „непоколебимия ангажимент“ на ОАЕ към диалога, сътрудничеството и регионалната интеграция като основни средства за насърчаване на мира, стабилността и просперитета в региона.

В същото време Ал Хамели посочва, че на фона на ескалацията в региона и действията, които според ОАЕ подкопават регионалния и международния мир и сигурност, всякаква търговия, търговски обмен и финансови транзакции с Иран са спрени.

Тя подчертава, че ОАЕ остават твърдо ангажирани със защитата на целостта на международната финансова система в съответствие с международното право и най-високите световни стандарти.