ЕС отпусна първия транш от заема от 90 милиарда евро за Украйна

ЕС отпусна 3,2 милиарда евро макрофинансова помощ на Украйна, съобщи днес по време на конференцията за възстановяване на Украйна председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. Това е първият транш от заема за Украйна в размер на 90 милиарда евро, който страната ще получи през тази и следващата година. Първият транш от пакета за отбрана в размер на 6 милиарда евро в подкрепа на обществените поръчки за безпилотни летателни апарати ще бъде изплатен през следващите дни.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: „Бъдещата просперираща Украйна се нуждае от огромни инвестиции днес. От началото на пълномащабното нашествие на Русия Европейският съюз и неговите държави членки са предоставили икономическа, финансова и военна подкрепа в размер на над 200 милиарда евро. А със заема за подкрепа на Украйна ще предоставим още 90 милиарда евро през следващите две години. Днес прехвърляме първия транш по този заем — 3,2 млрд. евро макрофинансова помощ. И ще започнем да плащаме първите пари от 6 милиарда евро за производство на дронове през следващите дни. Това е солидарност в действие.“

Заемът от 90 милиарда евро в подкрепа на Украйна се състои от два компонента: помощ за укрепване на отбранителните способности и капацитета на отбранителната промишленост на Украйна и подкрепа за гарантиране на непрекъснатото функциониране на държавата, поддържане на основни обществени услуги и укрепване на икономическата устойчивост.

От началото на войната ЕС и неговите държави членки са предоставили обща подкрепа на Украйна и украинците в размер на 211,3 милиарда евро, включително 3,8 милиарда евро от постъпленията от блокирани руски активи.