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ЕС отпусна първия транш от заема от 90 милиарда евро за Украйна

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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отпусна първия транш заема милиарда евро украйна
Снимка: АП/БТА
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ЕС отпусна 3,2 милиарда евро макрофинансова помощ на Украйна, съобщи днес по време на конференцията за възстановяване на Украйна председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. Това е първият транш от заема за Украйна в размер на 90 милиарда евро, който страната ще получи през тази и следващата година. Първият транш от пакета за отбрана в размер на 6 милиарда евро в подкрепа на обществените поръчки за безпилотни летателни апарати ще бъде изплатен през следващите дни.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: „Бъдещата просперираща Украйна се нуждае от огромни инвестиции днес. От началото на пълномащабното нашествие на Русия Европейският съюз и неговите държави членки са предоставили икономическа, финансова и военна подкрепа в размер на над 200 милиарда евро. А със заема за подкрепа на Украйна ще предоставим още 90 милиарда евро през следващите две години. Днес прехвърляме първия транш по този заем — 3,2 млрд. евро макрофинансова помощ. И ще започнем да плащаме първите пари от 6 милиарда евро за производство на дронове през следващите дни. Това е солидарност в действие.“

Заемът от 90 милиарда евро в подкрепа на Украйна се състои от два компонента: помощ за укрепване на отбранителните способности и капацитета на отбранителната промишленост на Украйна и подкрепа за гарантиране на непрекъснатото функциониране на държавата, поддържане на основни обществени услуги и укрепване на икономическата устойчивост.

От началото на войната ЕС и неговите държави членки са предоставили обща подкрепа на Украйна и украинците в размер на 211,3 милиарда евро, включително 3,8 милиарда евро от постъпленията от блокирани руски активи.

#първи транш #90 млрд. евро #войната в Украйна #заем #Украйна #ЕС

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