Изпълнителният директор на НДК поиска от ВАС ново разглеждане на делото срещу нея

Изпълнителният директор на Националния дворец на културата Андриана Петкова е депозирала молба пред Върховния административен съд (ВАС) за отмяна на решението за глобата срещу нея и за връщане на делото за ново разглеждане поради нарушено право на процесуална защита. Това пише в позиция на Петкова до медиите.

Според Петкова съдебното производство е приключило без да се даде възможност на упълномощения от нея адвокат да упражни правото ѝ на защита в открито съдебно заседание на 20 май 2026 г.

Молбата е подадена на основание чл. 239, т. 5 от Административно-процесуалния кодекс, който предвижда, че постановеното решение подлежи на отмяна когато страната по делото е "била лишена от възможност да участва в делото или не е била надлежно представлявана."

Съдът е постановил решение по казус с изключителна обществена значимост, без една от страните да получи възможност за пълноценно процесуално представителство в съдебната зала, е записано в позицията.

В представената пред Върховния административен съд писмена защита подробно са изложени аргументи за съществени процесуални нарушения. Тревожен е фактът, че редица представени доказателства и възражения не са получили необходимото обсъждане, а спорът постепенно се е свел до формално тълкуване на обстоятелства, без да бъде изследвано дали действително е налице лична облага, влияние върху служебни решения или реално увреждане на обществения интерес.

По-рано днес Върховният административен съд окончателно потвърди решението, с което на изпълнителния директор на НДК е наложена глоба от 5000 лева заради конфликт на интереси. Решението на магистратите е окончателно и не подлежи на обжалване.