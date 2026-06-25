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Парите на държавата: Опозицията с остра критика за Бюджет 2026

Николай Минков от Николай Минков
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Ден след като правителството представи проектобюджета за 2026 г., остри политически реакции дойдоха от парламентарно представените партии.

От „Прогресивна България“ защитиха параметрите в бюджета с аргумента, че няма как той да бъде с 3% дефицит, нито да бъде теглен по-малък външен дълг, тъй като това е наследството, оставено от предишни правителства. Разбира се, опозицията не се съгласи и разкритикува управляващите, че увеличават разходите без да прилагат реформи, които реално да снижат дефицита.

Според партията на Борисов философията на бюджета е консумиране на създадения през предишни години потенциал за растеж, без да се създава нов, тъй като се пести от разходи за развитие.

Теменужка Петкова, ПГ на ГЕРБ–СДС: „Този бюджет е бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация. Приходите са почти същите като тези, заложени в проекта на бюджет за 2026 г. на кабинета „Желязков“, а ако погледнете разходите, ще видите, че те са 2 млрд. 749 млн. евро повече спрямо проекта на кабинета „Желязков“. Проектът, който бяхме предложили, беше с дефицит до 3%. Това, което кабинетът „Радев“ предлага, е дефицит от 5,7% от БВП.“

От ДБ се възмутиха, че нито една от техните десни мерки не е намерила отражение в план-сметката на държавата, освен осигуровките на чиновниците.

Ивайло Мирчев, ДБ: „Ние настояваме финансовият министър да го изтегли и да го преработи до 3% бюджетен дефицит, без допълнителни разходи, защото в този бюджет липсват всякакви реформи и, още по-лошото, той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро. Всички предизборни обещания, всички обещания към хората, които излязоха на протеста, всъщност са загърбени.“

А Асен Василев предложи начин за драстично намаляване на дефицита.

Асен Василев, ПП: „35% увеличение са 1,5 млрд. евро повече тази година за издръжката на държавния апарат. При 5,8 млрд. евро реално похарчени капиталови разходи миналата година, инвестирани, това, което сегашният кабинет в средата на годината залага, са 9,3 млрд. евро. Издръжката, ако не я вдигнем и останем на миналогодишното ниво, и капиталовите разходи, ако не вдигнем и останем на миналогодишното ниво, дефицитът би бил 1,7%.“

„Възраждане“ призоваха за тежки реформи, за да не влезем в дългова спирала.

Димо Дренчев, „Възраждане“: „Нямаме време за експерименти. Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога – виждаме, че реформи няма да има никога.“

Управляващите защитиха разчетите с аргумента, че са единствено възможните при това наследство.

Петър Витанов, „Прогресивна България“: „Слушаме критики от опозицията – същите тези хора, които през последните години правиха помен с чужда пита, днес имат претенцията да ни учат на фискална дисциплина. Те настояват за дефицит от 3% след като именно тяхната политика остави след себе си реален дефицит от 7,4%. Предходните управления натрупаха огромни финансови ангажименти през 2024 и 2025 г., оставяйки бомби със закъснител в държавните финанси. Правителството предлага бюджет с дефицит от 5,7%, но нека обществото знае и още нещо – когато приложим предвидената европейска дерогация за разходите за отбрана, реалният дефицит ще спадне. Времето на фискалните илюзии и абракадабри приключи. Нека отговорим и на онези, които настояват за незабавно сваляне на дефицита до 3%. Трябва да е ясно – шоковата рестрикция убива растежа. С мерките, предложени от МФ за 2026 г., се реализира фискална корекция за над 2 млрд. евро, близо 2% от БВП. Това е почти четири пъти по-бърз темп на консолидация от стандартно препоръчвания от ЕК. Всяко по-рязко съкращаване на разходите в този момент би означавало по-малко инвестиции, по-слаб икономически растеж и риск за работните места и доходите.“

От ДПС не коментираха проектобюджета. А днешното пленарно заседание започна с минута мълчание в памет на жертвите на жестоката катастрофа на магистрала „Тракия“ вчера.

#бюджет 2026 г. #"Прогресивна България" #политически реакции # ГЕРБ-СДС #ПП #възраждане #ДПС

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