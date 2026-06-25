Гълъб Донев: Това е бюджетът, който довършва политики от предходните управления

В бюджета залагаме на реализъм и почтеност, заяви Гълъб Донев в студиото на "Още от деня".

Гълъб Донев, финансов министър: "Това, което залагаме в бюджета, е реализъм и почтеност. Хората да знаят какви са точните числа, такива каквито са. Критикуват го, защото не им изнася, че излязоха наяве техните грешки. Всичките разходи са от политики, които те са приели. Ние в този бюджет нямаме нито една политика, която да реализираме. Това е бюджетът, който довършва политики от предходните управления."

По отношение на 5,7% дефицит в Бюджета и процедурата по свръхдефицит финансовият министър коментира.

Гълъб Донев, финансов министър: "ЕК гледа реалистично на нещата. Тя прави оценка на това кога е изпусната нишката в бюджета. Тя прави анализ на всички данни, до които има достъп. Ние сме влезли с коректни данни в еврозоната – това, което официално е подадено към ЕК, е различно от това, което е било „заметено под килима“ и сега излиза. Ще попитаме Евростат към кога да отчетем тези разходи – това са фактурирани проекти, които не са платени."

Финансовият министър разясни какво вкючва план-сметката на Бюджет 2026 г.

Гълъб Донев, финансов министър: "В тези 9 милиарда са включени 5 милиарда средства, които са с европейско финансиране. Тук са всички проекти и инвестиции, които трябва да бъдат направени и разплатени до 31 август тази година по ПВУ. Останалите 4 милиарда са национално финансиране. В тези 4 милиарда 1,1 милиарда са средствата, които осигуряваме тази година за разплащане на проектите на общините. Тук са и други проекти – за болници, детски градини, инвестиционни капиталови програми на министерства, Националния осигурителен институт, Здравната каса и общините, плюс допълнителни 255 милиона."

По отношение на Бюджет 2027 г. Донев коментира.

Гълъб Донев, финансов министър: "2027 година няма да има увеличение на данъците и няма да има промяна в данъчната система, която ще стане факт от 1 януари 2027г. Предстои дълбока административна реформа - много повече дигитализация и изкуствен интелект, така че хората да могат да получават по-бързи услуги на по-ниска цена."

На 1 юли бюджет 2026 г. влиза за обсъждане и приемане от Министерския съвет, още в същия ден ще бъде изпратен в Народното събрание, заяви финансовият министър.

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