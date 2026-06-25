БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полиция и ГДБОП влязоха в район "Приморски" във...
Чете се за: 01:05 мин.
Министърът на културата освободи от поста директора на НДК
Чете се за: 02:00 мин.
Камион скъса мантинелата на АМ "Струма" в...
Чете се за: 00:57 мин.
Увеличават акциза върху цигарите още от август
Чете се за: 00:52 мин.
Назначават експертиза на мантинелите на АМ...
Чете се за: 02:45 мин.
Иван Демерджиев за катастрофата на АМ "Тракия":...
Чете се за: 05:25 мин.
Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г....
Чете се за: 04:07 мин.
Тежко остава състоянието на жената, пострадала при...
Чете се за: 01:12 мин.
Опасения за стотици хиляди жертви при мощните...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гълъб Донев: Това е бюджетът, който довършва политики от предходните управления

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Запази

Административната реформа ще стане факт от 1 януари 2027 г., заяви финансовият министър

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В бюджета залагаме на реализъм и почтеност, заяви Гълъб Донев в студиото на "Още от деня".

Гълъб Донев, финансов министър: "Това, което залагаме в бюджета, е реализъм и почтеност. Хората да знаят какви са точните числа, такива каквито са. Критикуват го, защото не им изнася, че излязоха наяве техните грешки. Всичките разходи са от политики, които те са приели. Ние в този бюджет нямаме нито една политика, която да реализираме. Това е бюджетът, който довършва политики от предходните управления."

По отношение на 5,7% дефицит в Бюджета и процедурата по свръхдефицит финансовият министър коментира.

Гълъб Донев, финансов министър: "ЕК гледа реалистично на нещата. Тя прави оценка на това кога е изпусната нишката в бюджета. Тя прави анализ на всички данни, до които има достъп. Ние сме влезли с коректни данни в еврозоната – това, което официално е подадено към ЕК, е различно от това, което е било „заметено под килима“ и сега излиза. Ще попитаме Евростат към кога да отчетем тези разходи – това са фактурирани проекти, които не са платени."

Финансовият министър разясни какво вкючва план-сметката на Бюджет 2026 г.

Гълъб Донев, финансов министър: "В тези 9 милиарда са включени 5 милиарда средства, които са с европейско финансиране. Тук са всички проекти и инвестиции, които трябва да бъдат направени и разплатени до 31 август тази година по ПВУ. Останалите 4 милиарда са национално финансиране. В тези 4 милиарда 1,1 милиарда са средствата, които осигуряваме тази година за разплащане на проектите на общините. Тук са и други проекти – за болници, детски градини, инвестиционни капиталови програми на министерства, Националния осигурителен институт, Здравната каса и общините, плюс допълнителни 255 милиона."

По отношение на Бюджет 2027 г. Донев коментира.

Гълъб Донев, финансов министър: "2027 година няма да има увеличение на данъците и няма да има промяна в данъчната система, която ще стане факт от 1 януари 2027г. Предстои дълбока административна реформа - много повече дигитализация и изкуствен интелект, така че хората да могат да получават по-бързи услуги на по-ниска цена."

На 1 юли бюджет 2026 г. влиза за обсъждане и приемане от Министерския съвет, още в същия ден ще бъде изпратен в Народното събрание, заяви финансовият министър.

Вижте повече във видеото

#министър Гълъб Донев #Бюджет 2026

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
2
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
3
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от...
Вилата на Берлускони на остров Сардиния беше продадена на шейх от Катар
4
Вилата на Берлускони на остров Сардиния беше продадена на шейх от...
Увеличават акциза върху цигарите още от август
5
Увеличават акциза върху цигарите още от август
Започна принудително изземване на язовир "Ахелой" (СНИМКИ)
6
Започна принудително изземване на язовир "Ахелой" (СНИМКИ)

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
3
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
4
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
6
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...

Още от: Политика

Регионална икономическа среща: Конференция на Американските търговски камари в България, Гърция и Турция
Регионална икономическа среща: Конференция на Американските търговски камари в България, Гърция и Турция
Параметрите на Бюджет 2026: Как синдикати, работодатели и служители приемат финансовата рамка? Параметрите на Бюджет 2026: Как синдикати, работодатели и служители приемат финансовата рамка?
Чете се за: 03:40 мин.
Министърът на културата освободи от поста директора на НДК Министърът на културата освободи от поста директора на НДК
Чете се за: 02:00 мин.
Социалният министър Наталия Ефремова: Това е възможният бюджет Социалният министър Наталия Ефремова: Това е възможният бюджет
Чете се за: 01:12 мин.
Остри политически реакции в парламента за проектобюджет 2026 Остри политически реакции в парламента за проектобюджет 2026
Чете се за: 03:37 мин.
Спор между управляващите и част от опозицията заради Закона за съдебната власт Спор между управляващите и част от опозицията заради Закона за съдебната власт
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Шофьорът от катастрофата на АМ "Тракия": Направих всичко възможно да удържа камиона
Шофьорът от катастрофата на АМ "Тракия": Направих всичко...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Гълъб Донев: Това е бюджетът, който довършва политики от предходните управления Гълъб Донев: Това е бюджетът, който довършва политики от предходните управления
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Полиция и ГДБОП влязоха в район "Приморски" във Варна, седем души са задържани Полиция и ГДБОП влязоха в район "Приморски" във Варна, седем души са задържани
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Камион скъса мантинелата на АМ "Струма" в района на Мало Бучино (СНИМКИ и ВИДЕО) Камион скъса мантинелата на АМ "Струма" в района на Мало Бучино (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След трагедията на АМ „Тракия“ - назначават експертиза...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След земетресенията във Венецуела: Има опасения за хиляди жертви
Чете се за: 02:57 мин.
По света
"Сбогом, малки ангели": Отрупаха с цветя стадион...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Въздушна линейка транспортира до Пловдив пострадалата жена при...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ