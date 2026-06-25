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Регионална икономическа среща: Конференция на Американските търговски камари в България, Гърция и Турция

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Регионална икономическа среща: Конференция на Американските търговски камари в България, Гърция и Турция
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Трансграничните проекти, регионалното развитие и възможностите за привличане на повече инвестиции в Югоизточна Европа – тези теми бяха във фокуса на третата регионална икономическа среща на върха на Американските търговски камари на Гърция, България и Турция.

В събитието се включиха повече от 300 бизнес лидери от 15 държави от Югоизточна Европа, Централна Азия и Кавказ. Целта е задълбочаване на регионалното сътрудничество и укрепване на икономическите връзки.

Иван Михайлов, изпълнителен директор на Американската търговска камара в България: „Имаме прекрасни примери и проекти, които се случват и ще бъдат от полза и за бизнеса. Когато отключим тази свързаност, заедно с икономическа и политическа стабилност, целият регион става един прекрасен остров на стабилност и чудесна икономическа среда.“

Елиас Спиртуниас, изпълнителен директор на Американската търговска камара в Гърция: „Има много възможности за компаниите да инвестират в региона. България и Гърция са в Европейския съюз, което дава на инвеститорите пазар от над 400 милиона потребители – голямо предимство за американските компании да стъпят на европейския пазар.“

#Американската търговски камари #Турция #Гърция #България

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