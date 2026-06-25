Регионална икономическа среща: Конференция на Американските търговски камари в България, Гърция и Турция

Трансграничните проекти, регионалното развитие и възможностите за привличане на повече инвестиции в Югоизточна Европа – тези теми бяха във фокуса на третата регионална икономическа среща на върха на Американските търговски камари на Гърция, България и Турция.

В събитието се включиха повече от 300 бизнес лидери от 15 държави от Югоизточна Европа, Централна Азия и Кавказ. Целта е задълбочаване на регионалното сътрудничество и укрепване на икономическите връзки.

Иван Михайлов, изпълнителен директор на Американската търговска камара в България: „Имаме прекрасни примери и проекти, които се случват и ще бъдат от полза и за бизнеса. Когато отключим тази свързаност, заедно с икономическа и политическа стабилност, целият регион става един прекрасен остров на стабилност и чудесна икономическа среда.“