Левски и ЦСКА подкрепиха идеята на Славия за благотворителен мач в помощ на семействата на жертвите и пострадалите в катастрофата край Ямбол

Левски и ЦСКА подкрепиха идеята на Славия за благотворителен мач в помощ на семействата на жертвите и пострадалите от вчерашната катастрофа край Ямбол, съобщиха от „белия“ футболен клуб.

Двама млади таланти от Академията на Славия от набор 2017 година, както и бащата на едното от момчетата, загинаха в сряда при пътно-транспортния инцидент на 290-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас, а още двама са приети в болница със сериозни наранявания.

Срещата, с която организаторите искат да призоват за спиране на насилието на пътя и държавен контрол на качеството на пътищата в България, ще се състои на 22 юли от 18:30 часа на официалния терен на стадион „Александър Шаламанов“ в София, като вторият отбор на Славия ще изиграе по едно полувреме срещу дубъла на Левски и срещу третата селекция на ЦСКА, които се състезават в Югозападната трета лига.

Билетите за двубоя ще бъдат на символична цена, а по време на мача деца от школата на "белите" ще минават по трибуните със запечатани кутии за дарения от публиката.

Събраните средства ще бъдат преброени от комисия, която впоследствие ще ги предаде на семействата на жертвите и пострадалите при тежкия инцидент.

От ПФК Славия ще открият и специална дарителска банкова сметка.