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БФС и рецица клубове изразиха съболезнования след трагедията в Славия

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Спорт
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Две деца от школата на "белите" загинаха в катастрофа.

Славия – ЦСКА
Снимка: Startphoto.bg
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Българският футболен съюз (БФС) изрази съболезнования към семействата, близките и всички в академията на Славия след трагичния пътен инцидент на автомагистрала "Тракия", при който трима души загубиха живота си, сред които двама млади футболисти на "белите".

"Загубата на толкова млади човешки животи е огромна трагедия и болка, която трудно може да бъде изразена с думи. В този тежък момент Българският футболен съюз е съпричастен със скръбта на техните семейства, съотборници, треньори, приятели и цялото семейство на Славия. Отправяме и своите пожелания за успешно възстановяване на треньора Иван Терзийски и неговата съпруга, които са пострадали при инцидента. Искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите", се казва в съобщението на БФС.

От ЦСКА също почетоха паметта на загиналите в инцидента на пътя.

"ЦСКА изразява своите най-искрени съболезнования към семействата и близките на двете деца от школата на Славия, които загубиха живота си при трагичния пътен инцидент на АМ "Тракия". Поднасяме съболезнования и към най-стария столичен клуб и всички треньори, футболисти и служители на детско-юношеската школа на Славия. Съпричастни сме към болката на цялата футболна общност и отправяме своите мисли и молитви към пострадалите и техните семейства в този изключително тежък момент. Няма по-голяма трагедия от загубата на млади човешки животи! Поклон пред светлата им памет", написаха "червените" в официалната си страница.

Съболезнования изразиха и от Лудогорец.

„Лудогорец скърби със Славия след ужасната трагедия. Лудогорец изразява своите най-искрени съболезнования към семействата и близките на двете деца от школата на Славия, които загубиха живота си в тежка катастрофа по пътя за курорта Албена, където е трябвало да участват във футболен турнир. В този изключително тежък момент скърбим заедно със Славия и споделяме болката от тази огромна загуба. Молим се за бързото възстановяване на треньора Иван Терзийски и неговата съпруга, които също пострадаха при инцидента. Светла памет на децата“, коментираха от Лудогорец в социалните мрежи.

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#Български футболен съюз

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