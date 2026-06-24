БФС и рецица клубове изразиха съболезнования след трагедията в Славия

Българският футболен съюз (БФС) изрази съболезнования към семействата, близките и всички в академията на Славия след трагичния пътен инцидент на автомагистрала "Тракия", при който трима души загубиха живота си, сред които двама млади футболисти на "белите".

"Загубата на толкова млади човешки животи е огромна трагедия и болка, която трудно може да бъде изразена с думи. В този тежък момент Българският футболен съюз е съпричастен със скръбта на техните семейства, съотборници, треньори, приятели и цялото семейство на Славия. Отправяме и своите пожелания за успешно възстановяване на треньора Иван Терзийски и неговата съпруга, които са пострадали при инцидента. Искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите", се казва в съобщението на БФС.

От ЦСКА също почетоха паметта на загиналите в инцидента на пътя.

"ЦСКА изразява своите най-искрени съболезнования към семействата и близките на двете деца от школата на Славия, които загубиха живота си при трагичния пътен инцидент на АМ "Тракия". Поднасяме съболезнования и към най-стария столичен клуб и всички треньори, футболисти и служители на детско-юношеската школа на Славия. Съпричастни сме към болката на цялата футболна общност и отправяме своите мисли и молитви към пострадалите и техните семейства в този изключително тежък момент. Няма по-голяма трагедия от загубата на млади човешки животи! Поклон пред светлата им памет", написаха "червените" в официалната си страница.

Съболезнования изразиха и от Лудогорец.