БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България се измъкна от капана на Украйна в Лигата на нациите
Чете се за: 03:47 мин.
Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в...
Чете се за: 01:45 мин.
Трагедията във Венецуела: Всеки спасен човешки живот е чудо
Чете се за: 03:25 мин.
Цените на едро на основни храни, плодове и зеленчуци...
Чете се за: 03:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България в жегата: Слънце, сухо време и опасно високи градуси

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Горещо беше днес в по-голямата част от страната, с температури над 30°. Най-високата измерена стойност в неделния ден е 36° в Русе и Сандански. В София и Варна максималната температура е 30°. Малко по-ниски останаха температурите на места по Черноморието – в Бургас 27°.

Утре ще бъде още по-горещо. Предупреждение от първа степен – код жълто, за опасно високи температури е обявено в първия ден от работната седмица вече в цялата страна.

Очакванията са за максимални стойности между 34° и 39°, в София – около 34°. Ще бъде слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен, с посока от изток-североизток.

И на морския бряг времето ще бъде слънчево и в повечето райони – горещо, с максимални температури между 29° и 34°. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Вълнението на морето ще остане слабо, а температурата на морската вода е 25°–26°.

И в планините ще бъде слънчево. Вятърът ще бъде умерен, по високите била и върхове – и силен, с посока от североизток.

Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 20° на Алеко до 27° в Боровец. В Банско и Смолян – около 30°–31°.

И към времето в Европа. В по-голямата част от континента ще бъде слънчево, с по-високи от обичайните за края на месец юни температури. Най-горещо ще бъде в Източна Европа, както и в Австрия. След временно понижение, температурите на Пиренеите отново ще се повишават.

Опасно горещо ще бъде и навсякъде на Балканите. В по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево, с временни увеличения на облачността в следобедните часове, но без валежи.

У нас във вторник в следобедните часове в Западна България ще има превалявания, придружени от гръмотевици, главно в планините и планинските райони. Температурите ще се повишат с още градус-два и на места, с по-голяма вероятност в крайните югозападни райони, ще бъдат около 40°.

През следващите дни в страната ще прониква относително по-хладен въздух и температурите ще се понижават, по-съществено максималните. В много райони ще има валежи и гръмотевична дейност. Отново ще има опасност и от градушки.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Жълт код за горещо време – очакват се температури между 32° и 37°
2
Жълт код за горещо време – очакват се температури между...
Ясна е пълната картина на елиминациите за Мондиал 2026
3
Ясна е пълната картина на елиминациите за Мондиал 2026
Дете и баща му пострадаха при падане от атракционна люлка в Антоново
4
Дете и баща му пострадаха при падане от атракционна люлка в Антоново
Пожар горя в столичния квартал “Лозенец”, двама души са пострадали
5
Пожар горя в столичния квартал “Лозенец”, двама души са...
Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в Лайпциг, след като жегата разтопи релсите
6
Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в Лайпциг, след...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
6
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...

Още от: Времето

Опасно горещо време в цялата страна в понеделник
Опасно горещо време в цялата страна в понеделник
Жегата настъпва: Синоптиците от НИМХ предупреждават за температури до 37° Жегата настъпва: Синоптиците от НИМХ предупреждават за температури до 37°
Чете се за: 02:37 мин.
Жълт код за горещо време – очакват се температури между 32° и 37° Жълт код за горещо време – очакват се температури между 32° и 37°
7211
Чете се за: 01:22 мин.
Слънчева и гореща неделя с температури до 37° Слънчева и гореща неделя с температури до 37°
Чете се за: 02:30 мин.
Жълт код за опасни горещини в 14 области на страната Жълт код за опасни горещини в 14 области на страната
9502
Чете се за: 01:05 мин.
Все по-горещо време през следващите дни Все по-горещо време през следващите дни
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Проверки на мантинелите: Вътрешният министър с разкрития по темата
Проверки на мантинелите: Вътрешният министър с разкрития по темата
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Хищници в интернет - как да опазим децата от педофили? Хищници в интернет - как да опазим децата от педофили?
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Васил Терзиев: София има нужда от по-високи собствени приходи и финансова децентрализация Васил Терзиев: София има нужда от по-високи собствени приходи и финансова децентрализация
Чете се за: 12:42 мин.
У нас
Живот сред руините: Във Венецуела продължават да пристигат спасителни екипи Живот сред руините: Във Венецуела продължават да пристигат спасителни екипи
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Самолетна катастрофа във Франция: 11 души загинаха при обучение за...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Гореща вълна обхваща и България, предупреждения за опасни...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Жега в Европа - рекорд в Германия, бури в Париж и Брюксел
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Тежък трафик и задръствания по Южното Черноморие в пика на сезон
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ