България в жегата: Слънце, сухо време и опасно високи градуси

Горещо беше днес в по-голямата част от страната, с температури над 30°. Най-високата измерена стойност в неделния ден е 36° в Русе и Сандански. В София и Варна максималната температура е 30°. Малко по-ниски останаха температурите на места по Черноморието – в Бургас 27°.

Утре ще бъде още по-горещо. Предупреждение от първа степен – код жълто, за опасно високи температури е обявено в първия ден от работната седмица вече в цялата страна.

Очакванията са за максимални стойности между 34° и 39°, в София – около 34°. Ще бъде слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен, с посока от изток-североизток.

И на морския бряг времето ще бъде слънчево и в повечето райони – горещо, с максимални температури между 29° и 34°. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Вълнението на морето ще остане слабо, а температурата на морската вода е 25°–26°.

И в планините ще бъде слънчево. Вятърът ще бъде умерен, по високите била и върхове – и силен, с посока от североизток.

Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 20° на Алеко до 27° в Боровец. В Банско и Смолян – около 30°–31°.

И към времето в Европа. В по-голямата част от континента ще бъде слънчево, с по-високи от обичайните за края на месец юни температури. Най-горещо ще бъде в Източна Европа, както и в Австрия. След временно понижение, температурите на Пиренеите отново ще се повишават.

Опасно горещо ще бъде и навсякъде на Балканите. В по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево, с временни увеличения на облачността в следобедните часове, но без валежи.

У нас във вторник в следобедните часове в Западна България ще има превалявания, придружени от гръмотевици, главно в планините и планинските райони. Температурите ще се повишат с още градус-два и на места, с по-голяма вероятност в крайните югозападни райони, ще бъдат около 40°.

През следващите дни в страната ще прониква относително по-хладен въздух и температурите ще се понижават, по-съществено максималните. В много райони ще има валежи и гръмотевична дейност. Отново ще има опасност и от градушки.