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Монети с кауза: Стотинки спасяват покрива на стара църква

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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До 30 юни можем да обменяме безплатно левовете и стотинките си в евро в търговските банки и в клоновете на „Български пощи“. Вместо да ги занесат на гише обаче стотици хора избраха да превърнат старите монети в дарение с кауза. Така в началото на годината се ражда идеята за кампанията „100 шепи стотинки за покрива“, която събира средства за ремонта на вековната църква „Свети Димитър“ в габровското село Гръблевци.

Шепа дребни монети, събирани с години по джобове, бурканчета и чекмеджета, се превръщат в надежда за храма в село Гръблевци. Идеята е всеки да остави своята шепа стотинки, за да помогне за ремонта на течащия покрив на църквата.

Арина Караиванова, доброволец „Сто шепи стотинки за течащия покрив“: "Преди сто години бабите, прабабите, прадядовците на хората от тази територия са успели само за две години да го вдигнат, за да имаме 100 години по-късно тази сграда, която е дом Божий. Наша е отговорността да се погрижим за покрива за следващите 100 години."

Кампанията бързо надхвърля очакванията на всички. Освен дарения, започват да пристигат доброволци, които предлагат да помогнат с труд, строителни материали и ценности за храма.

Арина Караиванова, доброволец: „За мен най-голямата радост е, че получихме една изключително ценна и рядка икона на Богородица Млекопитателница като част от тази кампания – подарък от зограф, който иска да съдейства за нашия храм.“

Истинската стойност на инициативата обаче е, че обединява хората около обща кауза и им напомня, че всяко добро започва с малък жест.

Галя Пенчева, доброволец: „Мястото, където човек може да се почувства добре, е църквата. Не само по празници – винаги там е мястото, в което човек може, ако има нужда, да получи смирение и спокойствие.“

Арина Караиванова, доброволец: „Ние имаме необходимост от една такава общност, която да оздрави обществото, поне в тези малки села и махали, в които се намира нашият храм и обслужва 10–12 махали. Това е нашият стожер, на който да се уповаваме, и това със сигурност ни прави по-добри.“

В края на кампанията дарителите ще се съберат в храма, за да отчетат резултата, но и да го изпълнят отново с живот – което е основната мисия на акцията „100 шепи стотинки“.

#църква

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