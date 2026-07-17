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ЦСКА 1948 ще бъде непоставен при жребия за Лигата на конференциите в понеделник

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Българският отбор се изправя срещу Спартак Търнава във втория кръг

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Тимът на ЦСКА 1948 ще бъде непоставен при жребия за турнира за третия кръг на Лигата на конференциите в понеделник. Българският отбор се изправя срещу Спартак Търнава във втория кръг и при успех, ще вземе коефициента на съперника, който е 10,500. С него ЦСКА 1948 бе на ръба да бъде поставен и да има по-леки евентуални съперници при жребия, но тази вероятност отпадна заради загубата на румънския Университатя Клуж от Динамо Киев след изпълнението на дузпи. Разбивка на отборите ще бъде направена в самия ден на жребия.

За сметка на това Лудогорец със сигурност ще бъде поставен при жребия и за третия кръг, тъй като има висок коефициент - 28.750. Тимът от Разград ще играе срещу Апоел Тел Авив във втория кръг на надпреварата.

#ПФК ЦСКА 1948

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