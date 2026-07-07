Диего Медина: Имаме качествата да направим страхотен сезон

Боливийският защитник на ЦСКА 1948 Диего Медина говори за състоянието на състава преди старта на новата кампания. Според него приятелските срещи са били от основно значение преди началото на официалните двубои.

„Предсезонната подготовка е много важна за всички нас. Тази поредица от контроли помага на отбора да натрупа разбирателство, игрови ритъм и увереност. Това е ключов период за коригиране на детайлите, за да влезем по-силни в началото на сезона", заяви Медина пред O Curioso do Futebol.

„Всяка приятелска среща ни служи, за да си извадим важни поуки. Независимо от резултата, най-важното в този момент е колективната еволюция, тактическото разбирателство и подготовката на групата да се състезава на високо ниво, когато сезонът започне официално."

"Очакванията са много позитивни. Имаме отдаден колектив, с качества и голямо желание да направим страхотен сезон. Работим усилено, за да изградим солидна кампания и да представим добре ЦСКА 1948 във всички турнири“, завърши Медина.