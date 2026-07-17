Пистолетът на Радев от Анкара ще бъде изложен в Музея на МВР

Пистолетът, който премиерът Румен Радев е получил като подарък от Турция е предоставен на Музея на МВР, където ще бъде изложен. Това каза министър-председателят, която отговори на въпрос на депутата от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев по време на парламентарния контрол.

"По време на срещата на върха на НАТО в Анкара получих подарък като ръководител на българската делегация. Оръжието е уникално с моето име на него и е внесено в страната ни съгласно митническите разпоредбите като са издадени всички разрешителни за внасяне на този пистолет в България. Съгласно законът за противодействие на корупцията този пистолет не попада в обхвата за деклариране, но съгласно етичен кодекс, такъв тип подаръци трябва да бъдат собственост на ведомството, чийто представител го е получил, в случая Министерския съвет", обясни Радев.

Оказало се е обаче, че в складовете на Министерския съвет, пистолетът не може да бъде съхраняван без да бъде утилизиран.