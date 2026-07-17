БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Няма противоречие в позицията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Експеримент със симулационни очила: Какви са възприятията...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пистолетът на Радев от Анкара ще бъде изложен в Музея на МВР

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази

Оръжието е подарък от Турция на ръководителите на делагациите на срещата на върха на НАТО

Пистолетът на Радев от Анкара ще бъде изложен в Музея на МВР
Снимка: БТА
Слушай новината

Пистолетът, който премиерът Румен Радев е получил като подарък от Турция е предоставен на Музея на МВР, където ще бъде изложен. Това каза министър-председателят, която отговори на въпрос на депутата от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев по време на парламентарния контрол.

"По време на срещата на върха на НАТО в Анкара получих подарък като ръководител на българската делегация. Оръжието е уникално с моето име на него и е внесено в страната ни съгласно митническите разпоредбите като са издадени всички разрешителни за внасяне на този пистолет в България. Съгласно законът за противодействие на корупцията този пистолет не попада в обхвата за деклариране, но съгласно етичен кодекс, такъв тип подаръци трябва да бъдат собственост на ведомството, чийто представител го е получил, в случая Министерския съвет", обясни Радев.

Оказало се е обаче, че в складовете на Министерския съвет, пистолетът не може да бъде съхраняван без да бъде утилизиран.

"Моето желание обаче беше да не се нарушава неговата автентичност, потърсихме къде може да бъде изложен без да се нарушават функциите му. Единственото място е музеят на МВР, пистолетът е предоставен безвъзмездно в този музей", каза още Радев.

#среща на върха в Анкара #Среща на НАТО в Анкара #премиера Румен Радев #премиерът Румен Радев #пистолет

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
3
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
МВнР за декларацията в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и няма правно обвързващ характер
4
МВнР за декларацията в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и...
ЦСКА оцеля в Дери след прекъсване заради безредици и продължи напред в Лига Европа
5
ЦСКА оцеля в Дери след прекъсване заради безредици и продължи...
Засилени проверки на АМ "Тракия", дронове засичат опасни маневри
6
Засилени проверки на АМ "Тракия", дронове засичат опасни...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
6
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева

Още от: Политика

Румен Радев: Няма противоречие в позицията на правителството по отношение на войната в Украйна
Румен Радев: Няма противоречие в позицията на правителството по отношение на войната в Украйна
НА ЖИВО: Премиерът и 10 министри отговарят на депутатски въпроси НА ЖИВО: Премиерът и 10 министри отговарят на депутатски въпроси
Чете се за: 00:52 мин.
Петър Петров: В бюджета са предвидени 17 милиона евро за предоставяне на приоритетно оборудване за Украйна Петър Петров: В бюджета са предвидени 17 милиона евро за предоставяне на приоритетно оборудване за Украйна
Чете се за: 03:17 мин.
Реформи в здравеопазването: Управляващи и опозиция с мерки за ограничаване на злоупотребите Реформи в здравеопазването: Управляващи и опозиция с мерки за ограничаване на злоупотребите
Чете се за: 02:50 мин.
Ресорната парламентарна комисия прие на второ четене бюджетите на ДОО и на НЗОК Ресорната парламентарна комисия прие на второ четене бюджетите на ДОО и на НЗОК
Чете се за: 04:27 мин.
Божидар Божанов: Парите за здраве не трябва да изтичат за автомобили, вили, пристанища Божидар Божанов: Парите за здраве не трябва да изтичат за автомобили, вили, пристанища
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Няма противоречие в позицията на правителството по отношение на войната в Украйна
Румен Радев: Няма противоречие в позицията на правителството по...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Военна демонстрация в Бургас: В учението "Бриз 2026" участват 11 държави с бойни кораби и самолети Военна демонстрация в Бургас: В учението "Бриз 2026" участват 11 държави с бойни кораби и самолети
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Верижна катастрофа образува километрично задръстване на пътя Созопол – Бургас (СНИМКИ) Верижна катастрофа образува километрично задръстване на пътя Созопол – Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Пистолетът на Радев от Анкара ще бъде изложен в Музея на МВР Пистолетът на Радев от Анкара ще бъде изложен в Музея на МВР
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Експеримент със симулационни очила: Какви са възприятията на...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
С 4,6 промила зад волана: Съдът решава за ареста на шофьора,...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Размяна на удари между САЩ и Иран: Американски военни задържаха...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
НИМХ: Следващата седмица носи по-прохладно време, в края на юли...
Чете се за: 08:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ