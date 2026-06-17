ЦСКА ще срещне Риека, ако отпадне от Лига Европа

ЦСКА (София) ще срещне Риека (Хърватия) във втория кръг на УЕФА Лига на конференциите, ако отпадне от ирландския Дери Сити в Лига Европа, стана ясно от жребия за третия турнир днес.

„Армейците“ са представителя на България в Лига Европа, но има право на поправка, ако отпадне там. Така при грешка срещу Дери Сити тимът на треньора Христо Янев ще „слезе“ едно ниво надолу и ще играе с добре познатия у нас тим на Риека (Хърватия). Мачовете във втория кръг на Лигата на конференциите са на 23-и и 30-и юли.

През миналата година Риека игра в квалификациите на Шампионската лига с Лудогорец и отпадна във втория кръг.

Мачовете на ЦСКА в Лига Европа с Дери Сити са на 9-и и 16-и юло, а победителят от този двубой играе с победителя Карабах (Азербайджан) – Вестри (Исландия).