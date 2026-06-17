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ЦСКА научи евентуалния си съперник във втория кръг на Лига Европа

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Български футбол
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Първият мач ще бъде на 23 юли.

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Отборът на ЦСКА ще играе срещу победителя от двубоя ФК Карабах (Азербайджан) - Вестри (Исландия) във втория квалификационен кръг на Лига Европа, ако преди това преодолее на старта Дери Сити, реши тегленият днес жребий в Нион.

Първият мач ще бъде на 23 юли в Азербайджан или Исландия, а реваншът е в София след седмица, ако "червените" съумеят да отстранят Дери Сити.

Останалите потенциални съперници на тима на ЦСКА, който бе непоставен на жребия, бяха победителят от двойката Войводина - Ференцварош, Виктория (Пилзен), Мидтиланд и Андерлехт.

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#ПФК ЦСКА София

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