Панатинайкос победи Пакш преди възможния сблъсък с ЦСКА 1948

Гръцкият гранд Панатинайкос взе преднина от един гол след гостуването си на унгарския Пакш във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

"Зелените" от Атина се наложиха с 2:1, а победителят от този мач ще играе с победителя от двойката между словашкия Спартак Търнава и българския ЦСКА 1948, които завършиха 0:0 в сряда.

Панатинайкос поведе в 41-вата минута след автогол на Габор Ваш. Десетина минути след почивката Сантино Андино удвои резултата в полза на Панатинайкос, преди в 71-вата минута Даниел Боде да се разпише за Пакш, с което да запази шансовете на унгарския тим преди двубоя в гръцката столица след седмица.