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Треньорът на Апоел (Тел Авив) е доволен от добрата игра в защита седмица преди първия мач с Лудогорец в Лигата на конференциите

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Спорт
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Първата среща от втория предварителен кръг на Лигата на конференциите между Апоел (Тел Авив) и Лудогорец (Разград) ще се играе на 23 юли с начален час 21:30 часа българско време на стадиона в Мишколц (Унгария)

Треньорът на Апоел (Тел Авив) е доволен от добрата игра в защита седмица преди първия мач с Лудогорец в Лигата на конференциите
Снимка: БТА
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Израелският Апоел (Тел Авив) завърши 0:0 срещу словашкия Дукла (Банска Бистрица) в последната си контролна среща, която изигра на лагера в Словакия и постепенно насочва вниманието си към мача с Лудогорец (Разград) във втория кръг на Лигата на конференциите.

Израелците обаче ще се върнат в страната си, за да изиграят още един мач - срещу вицешампиона Бейтар (Йерусалим) в събота в първия кръг за Купата на Тотализатора.

Българинът Андриан Краев обичайно започна като титуляр и игра на ниво, като той и съотборниците му почти не позволиха да има събития пред вратаря Асаф Цур. Футболистите на Апоел, завърнал се а в Европа след 12 години пауза, доминираха в мача и дори пропуснаха дузпа в 68-ата минута, дело на Став Ториел, създадоха и още добри положения, но но не успяха да си осигурят трета победа в три мача.

След края на срещата наставникът Елианив Барда изрази задоволството си от представянето на целия отбор, но особено похвали играта в защита, тъй като по време на целия лагер Апоел е допуснал само едно попадение – при победата с 2:1 над чешкия Злин.

Първата среща от втория предварителен кръг на Лигата на конференциите между Апоел (Тел Авив) и Лудогорец (Разград) ще се играе на 23 юли с начален час 21:30 часа българско време на стадиона в Мишколц (Унгария) по решение на УЕФА от съображения за сигурност.

#УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #ФК Апоел Тел Авив #ПФК Лудогорец

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