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Ангел Петричев: Лудогорец не се е предал

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Чете се за: 06:20 мин.
Спорт
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Томас Райс е точният човек за нас, заяви изпълнителният директор на "зелените".

Ангел Петричев: Лудогорец не се е предал
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Ангел Петричев заяви, че Лудогорец не се е предал след краха през миналия сезон в Първа лига и има енергията да се върне на правия път. Изпълнителният директор на разградчани приветства Томас Райс, който бе представен за старши треньор, споделяйки, че той е точният човек за тях.

На пресконференцията Петричев разкри защо „зелените“ са се спрели на германеца и се надяват, че трудният път им е зад гърба.

През последния месец и половина бяхме критикувани за мълчанието, което имаше от нашия клуб. Аз обаче имам привилегията да бъда журналист дълги години. Медийно внимание се търси, когато имаш какво да кажеш. Не е проява на добър вкус да даваш интервюта наляво и надясно, когато не си завършил започнатите проекти. След катастрофата от миналия сезон, имахме нужда от време да започнем да си подреждаме къщичката. Както се казва – нов сезон, нов късмет. В този период ние не сме се крили. Най-задаваният въпрос беше кой ще бъде треньор. Това е г-н Райс, приветствам го в нашия клуб. Приветствам го в Лудогорец. Той е човек, който се ползва с голямо уважение в Първа Бундеслига и Суперлигата на Турция. Преценихме, че той е точният човек и сме щастливи, че той идва при нас. Това недвусмислено показва, че Лудогорец не се е предал, имаме енергията и волята да се върнем на правилния път. Колко време ще отнеме това, ще видим. Дано нещата се случат максимално бързо. Надявам се, че този труден период е зад гърба ни“, започна един от ръководителите на „зелените“.

Треньорският въпрос беше най-важен за нас. Това е най-важният човек в отбора. Целият облик и успехите зависят от неговата работа. След като имаме треньор, ще има и селекция. На нас не ни е необходима мащабна селекция. И в момента разполагаме с най-класните футболисти в България. Не сме опрени в стената. Трябва да намерим точните хора и тези, които г-н Райс сметне, че са му необходими. Скаутското звено работи неуморно в последните шест месеца. Пропътували са хиляди километри. Винаги се борим за първата опция в нашия списък, но някои хора не са по нашия джоб“, добави той.

Бившият журналист направи равносметка на миналия сезон, в който „орлите“ за първи път от 14 години не стъпиха на върха в Първа лига.

„След подобен провал е нормално да си направим самооценка. Аз се извинявам от името на спортния директор Георги Караманджуков, който трябваше да присъства на пресконференцията. Ако е възможно, не трябва да повтаряме грешките си. Някои от тях са субективни, а други – обективни. Но все пак трябва да отбележим, че през последните две зими нямахме време за истинска подготовка. Изиграхме 120 мача в този период. Появиха се контузии и основни играчи липсваха в първенството. Ние никога не сме се крили и във всеки един момент сме готови за неудобни въпроси.“

Със Станимир Стоилов имаме отлични отношения. Имаме връзки с него, но когато става дума за работа, предпочитам да не разкривам подробности. Г-н Райс е познато име и на доста българи, с които той е бил съотборник. Когато сме правили нашето проучване, сме използвали много канали“, заяви един от шефовете в клуба.

Той внесе повече яснота и за трансфера на Петър Станич в посока Олимпиакос.

Към Петър Станич има интерес от доста клубове, включително и от Олимпиакос. Ние правим трансфер само и единствено, когато и клубът, и играчът са доволни от условията. В този смисъл нямаме финализиран трансфер на Петър Станич. Ако се случи нещо, ще ви уведомим. Към момента г-н Райс разчита на Петър Станич“, добави шефът.

„Запитвания има не само към Дуарте, но и към много други момчета, които не играха на Световното. Към този момент няма оферта към него, която да си заслужава вниманието на Лудогорец. Но тепърва предстоят дни от трансферния прозорец и ще видим какво ще се случи. Дуарте е важен играч за нас и не бихме го продали на всяка цена.“

Искам да пожелая успех на останалите български отбори, които играят в Европа. Дано стигнат до основната фаза на европейските турнири. Това ще е добре за българския футбол. Дано имаме два, три или дори четири тима там. Тогава усещането ще е съвсем различно“, заяви директорът.

„Искам да благодаря на всички наши фенове. В този период отсяхме доста неща, видяхме кои са ни истински приятели и кои са „приятели“. Благодаря на всички, които бяха на стадиона в баража с Локомотив Пловдив. Дано се видим на стадиона и да подкрепим г-н Райс и отбора. Дано още този сезон на нашия стадион се изиграят големи мачове“, завърши Петричев.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Лудогорец #Ангел Петричев

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