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Стара Загора ще приеме мач от първия квалификационен кръг на Лигата на конференциите

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Динамо Минск ще посрещне Силекс на стадион „Берое“, след като УЕФА продължава да не допуска беларуските клубове да домакинстват в своята страна

Стара Загора ще приеме мач от първия квалификационен кръг на Лигата на конференциите
Снимка: Startphoto.bg
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Стадион "Берое“ в Стара Загора ще бъде домакин на двубоя от първия квалификационен кръг на Лигата на конференциите между Динамо (Минск) и северномакедонския Силекс, реши УЕФА. Срещата е насрочена за 9 юли от 20:00 часа, а главен съдия ще бъде Йохан Хендрик Елефсен от Фарьорските острови.

Беларуският шампион отново ще играе европейските си домакинства на неутрален терен, тъй като УЕФА продължава да не разрешава на клубовете от страната да приемат международни срещи на собствена територия заради подкрепата на Беларус за руската военна агресия срещу Украйна.

Изборът на Стара Загора не е случаен. Стадион "Берое“ вече е доказал, че отговаря на всички изисквания на европейската футболна централа, след като съвсем наскоро прие срещи от квалификациите за Европейското първенство за юноши до 19 години. Освен това локацията улеснява логистиката на Динамо (Минск) преди реванша в Република Северна Македония.

Ответният двубой също няма да се проведе на обичайния стадион на домакините. Съоръжението на Силекс в Кратово не покрива критериите за европейски лиценз, поради което тимът ще приеме беларуския си съперник на 16 юли в тренировъчния комплекс на Футболната федерация на Република Северна Македония в Скопие.

#Силекс ФК #УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #ФК Динамо Минск #стадион Берое

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