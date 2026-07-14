Лудогорец ще спори с Апоел на унгарска земя в Лигата на конференциите

Лудогорец ще гостува на израелския Апоел Тел Авив на стадион DVTK в унгарския град Мишколц, обяви УЕФА. Срещата от втория предварителен кръг на Лигата на конференциите срещу ще се играе на 23 юли с начален час 21:30 часа българско време.

Както е известно, поради проблеми със сигурността на територията на Израел местните тимове са принудени да търсят неутрални терени за своите домакински мачове в европейските клубни турнири. Така „червено-белите“ с Андриан Краев в състава ще приемат 14-кратните шампиони на България в Унгария.

От Лудогорец вече обявиха и как ще се процедира за привърниците, които подкрепят "орлите“, като за тях са определени сектори T и U. Закупуването на билети ще става само с предварителна заявка. Привържениците ще получат ваучер, който в деня на мача ще бъде заменен на стадиона за официален билет. За издаването на билет е необходимо всеки желаещ да предостави три имена, номер на лична карта или паспорт, дата на раждане. Билетите са на цена 10 евро.

Реваншът на Лудогорец и Апоел (Тел Авив) ще се играе на 30-и юли на „Хювефарма Арена“.