Томас Райс проведе първата си тренировка начело на Лудогорец. Германският специалист отправи първото си послание към феновете, като обеща, че отборът ще се бори да върне шампионската титла в Разград.

"Наистина съм щастлив и горд, че съм новият треньор на този клуб. Знам, че този клуб пише история през последните години. Миналия сезон клубът изпусна само една шампионска титла, но сега ще помогна да си върнем титлата и да започнем нова страница от историята“, каза Райс пред медийните канали на Лудогорец.

„Мисля, че клубът има една цел - да си върнем шампионската титла. Мисля, че отборът има нужните качества, но само качествата не са достатъчни. Нужен е и правилният манталитет. Искам да предам този манталитет на отбора, да изградим силен колективен дух и заедно с нашите фенове отново да се борим за шампионската титла. Сигурен съм, че ще помогна на отбора и на клуба отново да се борят за титлата и да станат шампиони“, добави той.

„Моята философия е да виждам силен отборен дух, борбеност и висока интензивност в мачовете. Искаме да се борим във всеки мач, да покажем, че сме Лудогорец и да започнем да пишем нова история. Само Лудогорец!", каза Райс.

Днес ще бъде и официалното представяне на Райс като старши треньор на Лудогорец.