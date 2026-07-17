Левски започва новата кампания в Първа лига с домакинство на Дунав Русе

Левски започва днес защитата на титлата си срещу новака Дунав Русе. В тима край Дунава много неща се промениха, а наставник е Емануел Луканов. Специалистът беше привлечен от "драконите" от Янтра Габрово, след като "ковачите" загубиха баража за влизане в Първа лига от Септември.

Името на треньора срещу Хулио Веласкес прави впечатление, след като именно Луканов беше помощник на Никола Спасов при триумфа над Левски през 2015 г. на финала за Купата на България.

Сега столичаните влизат със 180 минути игра през настоящата кампания, след като изиграха мачовете си от първия квалификационен кръг на Шампионска лига срещу Борац Баня Лука.

Хулио Веласкес ще трябва да покаже вариативността на подсиления през лятото състав, тъй като веднага през следващите дни му предстои ново европейско препятствие - Университатя Крайова. Битката с румънците е на стадион "Георги Аспарухов" в сряда, 22 юли от 20:30 часа.

Срещата между Левски и Дунав Русе от откриващия кръг на Първа лига започва в 21:15 часа. За последно отборите премериха сили в елита през есента на 2019 г., когато Левски победи с 2:0 у дома.

Началото на сезона ще бъде дадено и във Варна, където сили ще премерят Спартак 1918 и ЦСКА 1948. Мачът започва в 19:00 часа и ще бъде едва седми на елитно ниво в Първа лига между отборите.

Досега активът е две победи за "червените" и четири ремита. "Соколите" продължават да търсят първия си успех над съперника в шампионата.

Старши треньорът на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски няма да може да води отбора днес от резервната скамейка поради забавяне в обработката на необходимите документи от Сектор “Миграция”, съобщиха от варненския клуб.

Поради същата причина на разположение няма да бъдат и новите попълнения Хосе Буа и Закария Тиндано, чиито визи за работа и пребиваване в България все още не са финализирани.

Извън групата за срещата са Антон Иванов, Джонатан Уртадо и Вашко Оливейра, които изтърпяват наказания заради натрупани жълти картони от миналия сезон.

Поради контузии двубоят ще пропуснат Димо Кръстев и Матео Петрашило.

Програмата за I кръг

17 юли, петък

19:00 часа Спартак Варна – ЦСКА 1948

21:15 часа Левски – Дунав Русе

18 юли, събота

19:00 часа Септември – Арда

21:15 часа Лудогорец – Локомотив Пловдив

19 юли, неделя

19:30 часа Ботев Враца – Черно море

20 юли, понеделник

19:15 часа Славия - ЦСКА

21:30 часа Ботев Пловдив – Локомотив София