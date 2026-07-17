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Един ранен полицейски служител и изтръгнати седалки след мача между Дери Сити и ЦСКА

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:07 мин.
Български футбол
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ЦСКА се класира за втория квалификационен кръг в Лига Европа

Един ранен полицейски служител и изтръгнати седалки след мача между Дери Сити и ЦСКА
Снимка: БТА
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Един полицейски служител е бил ранен, а част от седалките на стадион "Брандиуел" в Лондондери са били изтръгнати по време на мача между Дери Сити и ЦСКА, съобщава северноирландското издание Derry Journal.

ЦСКА се класира за втория квалификационен кръг в Лига Европа след победа с 2:1, която бе втора за червените над този съперник, но двубоят бе спрян за около четвърт час през второто полувреме, когато избухнаха безредици по трибуните, малко след като домакините бяха повели с 1:0.

"Това бе първият случай от 1985 година насам, в който полицейски сили присъстват на стадион "Брандиуел" по време на мач", пише изданието.

"Органите на реда се бяха позиционирали зад феновете на ЦСКА на трибуна "Саутенд Парк". След гола на Елис Чапман обаче феновете на ЦСКА изтръгнаха седалки и се насочиха към феновете на Дери. Преди мача на "Бишъп Стрийт" пък е пострадал един полицай заради спречкване между фенове на двата отбора. В резултат на раните си полицаят е трябвало да посети болница", разказва шефът на местната полиция Греъм Крейг.

"Разочароващо е, че толкова важен и значим европейски мач бе прекъснат по подобен начин. Мисля, че всеки трезвомислещ фен ще осъди с мен подобно поведение", каза още комисар Крейг.

"За съжаление тази вечер деца и млади хора трябваше да търсят спасение на терена заради неприемливото и безразсъдно поведение на малка група лица. Започнали сме разследване, а всеки с допълнителна информация може да се свърже с нас", допълниха от полицията в Лондондери.

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#ФК Дери Сити #Дери Сити #ПФК ЦСКА

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