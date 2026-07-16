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Димитър Евтимов: Важното е, че продължаваме напред

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Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
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Вратарят на ЦСКА коментира инцидентите след края на мача с Дери Сити и призна, че подобни ситуации не са непознати за него

Димитър Евтимов: Важното е, че продължаваме напред
Снимка: Startphoto.bg
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Вратарят на ЦСКА Димитър Евтимов заяви, че не е притеснен от напрежението след реванша срещу Дери Сити, в който „червените“ се наложиха с 2:1 и се класираха за втория квалификационен кръг на Лига Европа.

След последния съдийски сигнал стражът беше замерян с предмети от трибуните, а част от привържениците на домакините навлязоха на терена.

"Феновете на Дери не бяха щастливи, когато им вкарахме втория гол. Имаше провокация, но хубавото е, че всичко свърши добре. Не за първи път ме целят с бутилки във Великобритания. Десет години съм играл тук и това е нормално“, коментира Евтимов.

Вратарят призна, че е можел да се намеси по-добре при попадението на ирландския тим, но изрази задоволството си от комбинацията, довела до изравнителния гол на Йоанис Питас.

"Имам добър извеждащ пас и с Питас си говорихме на полувремето да опитаме тази комбинация. Радвам се, че се получи“, каза още той.

"Важното е, че продължаваме напред. Целта е постигната, макар и по труден начин“, добави стражът на ЦСКА.

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#ФК Дери Сити #УЕФА Лига Европа 2026/2027 # Димитър Евтимов #ПФК ЦСКА София

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