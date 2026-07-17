Първият кръг на футболното първенство ще започне с химна на България и с почит към паметта на децата от Академия Славия

Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига обявявиха специалните активности, с които ще стартира първият кръг в Първа лига за новия сезон 2026/27.

Всички срещи от кръга ще започнат с изпълнение на националния химн на България - жест на единство и уважение към старта на новия шампионат.

Преди началния съдийски сигнал на всички мачове от кръга ще бъде спазено и едноминутно мълчание в памет на двете деца от школата на ПФК Славия – (Мишо и Боби, родени през 2017 година), които загинаха при тежка катастрофа на автомагистрала "Тракия". С този жест българският футбол ще се обедини в памет на двете деца и в подкрепа на техните близки.

В знак на почит към паметта на своите възпитаници, ПФК Славия отправи специално желание в първите три кръга от новия сезон футболистите да играят с графитени (черни) екипи, като това ще се случи още в предстоящия мач срещу ЦСКА в понеделник.

БФС и БПФЛ призовават клубовете, феновете и цялата футболна общественост да се присъединят към знаците на почит и да съхранят паметта на двете деца.