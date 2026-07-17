Мохамед Уахби ще продължи да води националния отбор по футбол на Мароко

Мохамед Уахби запазва поста на старши треньор на мароканския национален отбор след световното първенство по футбол, съобщиха от Кралската мароканска футболна федерация.

Той пое Мароко през март тази година. Под негово ръководство тимът достигна до четвъртфиналите на Мондиал 2026, който се провежда в САЩ, Канада и Мексико.

49-годишният Уахби преди това е бил старши треньор на младежките отбори на белгийския клуб Андерлехт и на мароканските национални състави до 20 и 23 години.