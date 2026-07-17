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Фланелката на Пеле от финала на Мондиала през 1958 г. бе продадена на търг за близо пет милиона долара

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Платените 4,9 милиона долара за екипа на Пеле го превръщат във втората най-скъпа фланелка, продавана някога

Фланелката на Пеле от финала на Мондиала през 1958 г. бе продадена на търг за близо пет милиона долара
Снимка: БТА
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Фланелката с номер 10, която легендата на световния футбол Пеле носи на финала на световното първенство през 1958 година, бе продадена за 4,9 милиона щатски долара на търг, обявиха от аукционната къща "Сотбис".

Пеле, който почина през 2022 година, бе едва на 17, когато вкарва да гола за успеха на Бразилия с 5:2 над домакина Швеция в двубоя за титлата, донасяйки първа световна титла на Бразилия.

Платените 4,9 милиона долара за екипа на Пеле го превръщат във втората най-скъпа фланелка, продавана някога. Рекордът се държи от екипа на Аржентина, с който Диего Марадона вкарва на два пъти срещу Англия - "божията ръка" и гола на века". През 2022 година за тази фланелка бяха платени 9,3 милиона долара.

До момента най-скъпият предмет на Пеле, който бе продаван някога, бе негова картичка от същата тази 1958 година. Тя бе оценена на 976 000 долара.

Въпросната фланелка на Пеле от финала преди 68 години десетилетия наред бе у семейството на неговия приятел и съотборник Дида, който я получава като подарък след финала. През 1993 година семейството на Дида дарява екипа на бразилски музей, а през 2004 година тя е откупена от колекционер за малко над 100 000 долара. Сега той я препродаде за близо 50 пъти по-висока цена.

#пеле

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