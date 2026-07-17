Бойко Величков: Победите трябва да бъдат стъпка в правилната посока

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков заяви, че въпреки колебанията в играта отборът е показал характер при победата с 2:1 над Дери Сити, която осигури класиране за втория квалификационен кръг на Лига Европа.

"През първата част, когато имахме контрол, не успяхме ефективно да завършим атаките си. Позволихме да бъдат опасни на контраатака, а след това допуснахме гол след статично положение. Това беше мач с много колебания, но отборът прояви характер и го спечели“, коментира Величков.

Той се спря и на 15-минутното прекъсване на двубоя заради напрежението по трибуните.

"Нашите фенове бяха провокирани. Привържениците ни в сектор А също бяха подложени на тормоз. Те не направиха нещо кой знае какво, а просто отвърнаха на провокацията“, заяви спортният директор на ЦСКА.

Величков подчерта още, че психологическият ефект от подобни победи е от голямо значение за развитието на отбора.