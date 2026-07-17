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Първа лига: Спартак Варна - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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19:27, 17.07.2026
Спорт
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Срещата е първа за новия сезон в Първа лига.
Снимка: Startphoto.bg
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#Първа лига 2026/2027
#Спартак Варна
#ЦСКА 1948
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