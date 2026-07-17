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Доминик Собослай подписа нов договор с Ливърпул до 2031 година

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Европейски футбол
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Собослай премина в Ливърпул през юли 2023 година.

Доминик Собослай, Мохамед Салах
Снимка: БТА
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Ливърпул обяви удължаване на договора на своя халф Доминик Собослай.

20-кратните шампиони на Англия подписаха нов дългосрочен контракт с 25-годишния футболист. Британският журналист Бен Джейкъбс пише, че споразумението между двете страни е до лятото на 2031 година. Предишният договор на унгарския национал с "червените" беше до края на сезон 2027-2028.

Собослай е с Ливърпул от юли 2023 година, като преди това носи екипа на РБ Лайпциг.

През миналия сезн Доминик Собослай отбеляза шест гола и направи седем асистенции в 36 мача от Висшата лига за отбора от Мърсисайд.

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