Доминик Собослай подписа нов договор с Ливърпул до 2031 година

Ливърпул обяви удължаване на договора на своя халф Доминик Собослай.

20-кратните шампиони на Англия подписаха нов дългосрочен контракт с 25-годишния футболист. Британският журналист Бен Джейкъбс пише, че споразумението между двете страни е до лятото на 2031 година. Предишният договор на унгарския национал с "червените" беше до края на сезон 2027-2028.

Собослай е с Ливърпул от юли 2023 година, като преди това носи екипа на РБ Лайпциг.

През миналия сезн Доминик Собослай отбеляза шест гола и направи седем асистенции в 36 мача от Висшата лига за отбора от Мърсисайд.