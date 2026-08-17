Баскетболните националки до 16 г. не намериха отново верните решения на европейското в Питещ

Българският национален отбор за момичета до 16 години отново не успя да намери пътя към успеха на европейското първенство в Питещ, Дивизия А. Баскетболистките на Димитрис Пападопулос отстъпиха пред Чехия с 63:94 в мач от последния трети кръг в група C. “Арена Питещ“ българките дадоха отпор през първото полувреме, но през второто чехкините взеха своето.

Така младите „лъвици“ приключиха на последното трето място в крайното класиране с три загуби. Така българският тим продължава без успех към осминафиналите на шампионата в северната ни съседка.

Точните стрелби зад дъгата, дело на Алице Матейкова и Анна Плацкова, доведоха до шеметен старт и двуцифрена разлика за символичните гости. Българките отговориха на предизвикателството за пълен обрат, предизвикан от Анелия Йорданова и Никол Христова, но чехкините се отскубнаха с точка в края на дебютната част.

Дария Райкова пое щафетата и се постара символичните домакини да си върнат усещането за лидерство през втория период. Постепенно Михала Рисанкова и Бара Храпкова се превърнаха в основни действащи лица, за да може чешкият отбор да си върне лидерството и да финишира силно за 50:36 в своя полза на голямата почивка.

Кармен Георгиева и Натали Димитрова направиха опит да върнат младите „лъвици“ в играта. Последва отговор на Вендула Салакова, Тереза Сватонова и Русанкова, които направиха така, че символичните гости да се откъснат с 21 точки след 30 минути игра. Във финалната десетка за интрига трудно можеше да става дума и това бе всичко.

Анелия Йорданова (4 точни стрелби зад дъгата и 6 борби) и Кармен Георгиева отбелязаха по 16 точки за българките.

Михала Русанкова записа 20 точки и 8 борби за чехкините.