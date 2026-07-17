БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК: Без напредък в борбата с корупцията и реформата на ВСС
Чете се за: 02:42 мин.
Няма никакви противоречия в позицията за Украйна, каза...
Чете се за: 02:20 мин.
Проверките на пътя: Шофьор без книжка с 37 акта и пиян...
Чете се за: 02:17 мин.
Румен Радев: Няма противоречие в позицията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Експеримент със симулационни очила: Какви са възприятията...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Христо Крушарски: След пет години стадион „Локомотив“ може и да падне

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
Спорт
Запази

Собственикът на Локомотив Пловдив защити позицията си, че остава ангажиран с Локомотив и вярва, че клубът ще стабилизира финансовото си състояние.

Христо Крушарски
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски изрази сериозни притеснения относно състоянието и развитието на проекта за стадион „Локомотив“ в парк „Лаута“.

На пресконференция бизнесменът отправи критики към предишния строител, към организацията около изпълнението на проекта и към начина, по който се контролира строителството.

„Казах, че ще построя всички трибуни за 12 милиона. Почнаха да ми говорят, че не мога да направя и клетка за птички. Започнах да си вярвам, а съм построил над 10 000 апартамента в София и още не са паднали“, каза той.

Според собственика на „смърфовете“ проблемите около стадиона са започнали още по време на изграждането на първите трибуни.

„Разбрахме се да си седна на задника и да не преча. Започнаха да строят една трибуна и не стигнаха парите. Направих си сметка, че с 12 млн. щеше да се построи всичко и то много по-добре. Сега няма инфраструктура. Но битият – бит, взел и бягал. Трибуните текат, в боксовата зала слагат кофи, а те не са и на две години. След 5 години какво ще стане? Може и да паднат. Новата трибуна падна на плещите на този човек – новия строител. Започва да копае, а проектантите му пречат. Отдолу излязоха старите основи на конструкцията“, продължи бизнесменът.

По думите му част от проблемите са свързани и с липсата на напредък по изграждането на осветлението на стадиона.

„Този човек, който построи трибуните, спечели поръчка и за осветлението. Видели ли сте една лампа да има? Не. Няма и да има, защото ще почне да се оправдава“, заяви Крушарски.

Той коментира и ситуацията около финансирането на проекта, като подчерта, че строителството трябва да бъде довършено въпреки трудностите.

„В строителството има много подводни камъни, но това не е причина да се бави и оскъпява. Аз работя с цени от преди 5 години и не мога да ги увелича с една стотинка. Работя тази година на загуба. Но това е мой проблем, а не на държавата. Аз съм подписал договора. Строителят е с готови пари – 42 милиона. Излязоха и скрити работи от проекта. Оставил е подводни камъчета проектантът, за да може после да си играе мача“, каза собственикът на Локомотив.

Бизнесменът защити позицията си, че остава ангажиран с Локомотив и вярва, че клубът ще стабилизира финансовото си състояние.

„Аз съм твърд и непоколебим. В Локомотив съм не защото някой ме е накарал, а защото се влюбих в тази дейност. След някой друг месец Локомотив пак ще излезе на нула“, заяви той.

Крушарски коментира и другия проект, с който е свързан – Рилски спортист, като обяви амбициозни планове за развитието на клуба.

„Сега си гъделичкам Рилски спортист и след две години ще го вкарам в „А“ група. Не руша, а създавам“, каза роденият в самоковското село Говедарци.

В края на пресконференцията собственикът на Локомотив заяви, че въпреки трудностите няма да показва напрежение пред хората около себе си.

„Колкото и да съм съсипан, никога не го показвам пред колектива. Стремя се да съм веселият човек, а не да има удари под кръста“, допълни Христо Крушарски.

#Христо Крушарски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети...
ЦСКА оцеля в Дери след прекъсване заради безредици и продължи напред в Лига Европа
4
ЦСКА оцеля в Дери след прекъсване заради безредици и продължи...
Над 5700 повиквания на номер 112 са постъпили само за денонощие
5
Над 5700 повиквания на номер 112 са постъпили само за денонощие
Столични полицаи разкриха голямо количество синтетична дрога в квартал "Горубляне"
6
Столични полицаи разкриха голямо количество синтетична дрога в...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
6
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева

Още от: Футбол

ЦСКА няма да продава билети за гостуването на Карабах по препоръка на УЕФА
ЦСКА няма да продава билети за гостуването на Карабах по препоръка на УЕФА
УЕФА отправи пет обвинения към ЦСКА след срещата с Дери Сити УЕФА отправи пет обвинения към ЦСКА след срещата с Дери Сити
Чете се за: 01:32 мин.
Какво е значението на Мондиал 2026 за жителите на Ню Йорк и Ню Джърси Какво е значението на Мондиал 2026 за жителите на Ню Йорк и Ню Джърси
Чете се за: 00:57 мин.
Димитър Бербатов тръгва на турне със своя авторски театрален спектакъл Димитър Бербатов тръгва на турне със своя авторски театрален спектакъл
Чете се за: 04:57 мин.
Арда дава шанс на таланта от своята школа Бурак Акъндж Арда дава шанс на таланта от своята школа Бурак Акъндж
Чете се за: 01:15 мин.
Ювентус обяви трансфера на десния бек Зеки Челик от Рома Ювентус обяви трансфера на десния бек Зеки Челик от Рома
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

ЕК: Без напредък в борбата с корупцията и реформата на ВСС
ЕК: Без напредък в борбата с корупцията и реформата на ВСС
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Задържаха жена с десетки дози фентанил в столичен квартал (СНИМКИ) Задържаха жена с десетки дози фентанил в столичен квартал (СНИМКИ)
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Вандали изпочупиха съоръжения на новия спортен комплекс в Хасково Вандали изпочупиха съоръжения на новия спортен комплекс в Хасково
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев: Велислава Петрова не е подписвала декларация в Украйна Премиерът Румен Радев: Велислава Петрова не е подписвала декларация в Украйна
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Няма никакви противоречия в позицията за Украйна, каза президентът...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Проверките на пътя: Шофьор без книжка с 37 акта и пиян водач на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Прокуратурата във Варна разследва смъртта на мъж, починал след...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Бури във Франция оставиха 50 000 домакинства без ток, двама души са...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ