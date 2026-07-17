Христо Крушарски: След пет години стадион „Локомотив“ може и да падне

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски изрази сериозни притеснения относно състоянието и развитието на проекта за стадион „Локомотив“ в парк „Лаута“.

На пресконференция бизнесменът отправи критики към предишния строител, към организацията около изпълнението на проекта и към начина, по който се контролира строителството.

„Казах, че ще построя всички трибуни за 12 милиона. Почнаха да ми говорят, че не мога да направя и клетка за птички. Започнах да си вярвам, а съм построил над 10 000 апартамента в София и още не са паднали“, каза той.

Според собственика на „смърфовете“ проблемите около стадиона са започнали още по време на изграждането на първите трибуни.

„Разбрахме се да си седна на задника и да не преча. Започнаха да строят една трибуна и не стигнаха парите. Направих си сметка, че с 12 млн. щеше да се построи всичко и то много по-добре. Сега няма инфраструктура. Но битият – бит, взел и бягал. Трибуните текат, в боксовата зала слагат кофи, а те не са и на две години. След 5 години какво ще стане? Може и да паднат. Новата трибуна падна на плещите на този човек – новия строител. Започва да копае, а проектантите му пречат. Отдолу излязоха старите основи на конструкцията“, продължи бизнесменът.

По думите му част от проблемите са свързани и с липсата на напредък по изграждането на осветлението на стадиона.

„Този човек, който построи трибуните, спечели поръчка и за осветлението. Видели ли сте една лампа да има? Не. Няма и да има, защото ще почне да се оправдава“, заяви Крушарски.

Той коментира и ситуацията около финансирането на проекта, като подчерта, че строителството трябва да бъде довършено въпреки трудностите.

„В строителството има много подводни камъни, но това не е причина да се бави и оскъпява. Аз работя с цени от преди 5 години и не мога да ги увелича с една стотинка. Работя тази година на загуба. Но това е мой проблем, а не на държавата. Аз съм подписал договора. Строителят е с готови пари – 42 милиона. Излязоха и скрити работи от проекта. Оставил е подводни камъчета проектантът, за да може после да си играе мача“, каза собственикът на Локомотив.

Бизнесменът защити позицията си, че остава ангажиран с Локомотив и вярва, че клубът ще стабилизира финансовото си състояние.

„Аз съм твърд и непоколебим. В Локомотив съм не защото някой ме е накарал, а защото се влюбих в тази дейност. След някой друг месец Локомотив пак ще излезе на нула“, заяви той.

Крушарски коментира и другия проект, с който е свързан – Рилски спортист, като обяви амбициозни планове за развитието на клуба.

„Сега си гъделичкам Рилски спортист и след две години ще го вкарам в „А“ група. Не руша, а създавам“, каза роденият в самоковското село Говедарци.

В края на пресконференцията собственикът на Локомотив заяви, че въпреки трудностите няма да показва напрежение пред хората около себе си.