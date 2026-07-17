Италианският футболен гранд Ювентус обяви трансфера на десния бек Зеки Челик от Рома със свободен трансфер.



29-годишният турски национал ще подпише договор с "бианконерите" до края на сезон 2028/29.

Челик прекара последните четири сезона в италианската столица с "джалоросите", където изигра 151 мача и отбеляза две попадения. Преди това той е играл за френския Лил, както и за Истанбулспор и Караджабей Беледиеспор в родината си.

За националния отбор на Турция защитникът направи дебюта си през 2018 година, а оттогава има 62 мача и три гола.

Зеки Челик е четвъртото ново попълнение на Ювентус през летния траснферен прозорец, след като по-рано бяха привлечени Лоис Опенда от РБ Лайпциг, Джеф Екхатор от Дженоа и Жереми Бога от Ница.