УЕФА отправи пет обвинения към ЦСКА след срещата с Дери Сити

След мача от първия квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа 2026/2027 между Дери Сити и ЦСКА (1:2), игран на 16 юли 2026 г. в Дери, Северна Ирландия, са образувани спешни дисциплинарни производства в съответствие с член 55 от Дисциплинарния правилник на УЕФА, съобщиха от европейската футболна централа.

Обвинения срещу домакините от Дери Сити:

- Ефективно нахлуване на игралното поле, чл. 16(2)(a)

- Хвърляне на предмети, чл. 16(2)(b)

- Нарушения на обществения ред, чл. 16(2)(h)

- Недостатъчна защита на игралното поле срещу натрапници, чл. 40

Обвинения срещу ЦСКА:

- Хвърляне на предмети, чл. 16(2)(b)

- Действия, причинени на щети на стадиона и/или неговите съоръжения, чл. 16(2)(f)

- Нарушения на обществения ред, чл. 16(2)(h)

- Расистко и/или дискриминационно поведение, чл. 14 от ДР

- Нарушаване на основните правила за прилично поведение (служител), чл. 11(2)(b) от ДР

Тъй като производството може да окаже влияние върху посещаемостта на бъдещи мачове от страна на привържениците, дисциплинарните органи на УЕФА ще вземат решение по въпроса в началото на следващата седмица, пише в позицията на футболната централа.

Преди първия мач срещу Карабах от втория кръг на турнира ще бъде обявено наказанието на българския клуб, който рискува голяма глоба и вероятно частично затваряне на сектори за следващия мач.