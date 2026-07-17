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Здравко Димитров с нов отбор в Турция

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Спорт
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Националът премина в клуб от втора дивизия.

илиан илиев повика здравко димитров националния отбор
Снимка: Bodrumspor
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Здравко Димитров ще играе през новия сезон в новака в турската втора дивизия Мардинспор 1969, където преминава без трансферна сума от Амедспор.

„Футболистът на нашия клуб Здравко Димитров е прехвърлен в Мардинспор без трансферна такса, в съответствие с решението на нашия Съвет на директорите, като са осигурени необходимите условия за подкрепа на регионалните клубове. Благодарим на Здравко Димитров за упоритата му работа и приноса му към клуба, докато носеше нашата фланелка. Желаем му успех в новия етап от кариерата му“, се казва в официалното съобщение на страницата amedskofficial.

Здравко Димитров пристигна през зимата на тази година в Амедспор от ФК Бодрум, като записа 16 мача и в тях направи три асистенции. Мардинспор 1969 е четвъртият му клуб, откакто е пристигнал в турския футбол.

#Мардинспор 1969 #здравко димитров

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