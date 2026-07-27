Автобус скъса мантинела на булевард „Цариградско шосе“ в София, трима души са откарани в болници

Автобус на столичния градски транспорт премина през мантинелата и навлезе в насрещното движение на бул. „Цариградско шосе" в София.

Инцидентът е станал малко след спирка "Плиска" в посока изхода на София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. Автобусът по линия №204 е преминал през останалите ленти за движение, скъсал е мантинелата и е навлязъл в платното за насрещно движение, където е ударил друга мантинела.

Един възрастен мъж, пътувал в автобуса, е откаран в "Пирогов" за преглед. Той е в добро състояние, контактен е.

В болница "Царица Йоанна – ИСУЛ" са откарани двама пациенти - мъж на 45 години и 50-годишна жена. Мъжът е с контузия на ръката, а жената - с травма на главата и ребрата. И двамата са в стабилно общо състояние.

На пострадалите предстоят още прегледи.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

На място са изпратени екипи на полицията и аварийните служби. Изясняват се причините за катастрофата. Вследствие на произшествието движението по булеварда е блокирано, образувало се е голямо задръстване.

В профила си във Фейсбук бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов съобщи, че е бил пътник вероятно в същия автобус и допуска, че причина за инцидента е техническа неизправност.