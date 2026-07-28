Брадли Баркола в радара на Ливърпул

Ливърпул проведе предварителни разговори относно трансфера на крилото на Пари Сен Жермен Брадли Баркола, съобщи британският журналист Бен Джейкъбс.

Официални разговори между клубовете и агентите на футболиста ще започнат съвсем скоро, пояснява експертът по трансферите.

Сделката за 23-годишния нападател е предмет на трансферна сума. Европейският клубен шампион оценява национала на Франция на 170 милиона евро, но "червените" търсят по-ниска цена.

Ливърпул взема предвид желанието на Баркола да напусне парижкия отбор, както и факта, че му остават само още две години от настоящия договор.

В ръководството на Пари Сен Жермен са на мнение, че ако не постигнат споразумение още това лято, рискуват да го пуснат на много по-ниска цена след 12 месеца. Във френския отбор имат предвид нежеланието на играча да подпише нов контракт.