БФС провежда форум за детско-юношеския футбол

Българският футболен съюз ще проведе Форум „Елитен детски юношески футбол U15 - U18“ – двудневно професионално събитие, насочено към треньорите и специалистите, работещи в елитния детско-юношески футбол. Той ще се проведе на на 29 и 30 юли 2026 г и е първо по рода си в този формат.

Официалното откриване ще бъде направено от техническия директор на БФС Кирил Котев и директора „Развитие на детско-юношеския футбол“ Лъчезар Димов, а програмата включва лекции и дискусии, посветени на най-актуалните теми в подготовката и развитието на младите таланти.



Сред основните акценти в първия ден са:

„Треньорът като създател на среда за развитие на таланти“

„Пътят на таланта от регионални селекции към юношески национален отбор“

„Реалистичност в тренировъчния процес“

„Промени в правилата на играта за сезон 2026/27“

"Представяне на жребиите и нововъведенията в Елитните групи U15–U18"

Вторият ден ще бъде посветен на анализа и развитието на системата за елитен детско-юношески футбол. Участниците ще се запознаят с изводите от Националната тестова батерия, анализа на Екосистемата „Елитен ДЮФ“, както и с добри международни практики за последователно развитие на таланти и изграждане на конкурентоспособни футболисти на европейско ниво. Лектори ще бъдат Алекс Михалев, Васил Цветков и представителите на международния партньор на БФС – Double Pass в лицето на Стиг Мейлеменс, Кун Пот и Сандер Ван Пает.

Форумът е част от усилията на Българския футболен съюз за изграждане на единна методология в подготовката на младите футболисти и за създаване на устойчива среда за развитие на талантите в българския футбол в съответствие с философията на програмата „Мисия Талант“.