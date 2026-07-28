Лийдс е близо до привличането на Джеймс Трафорд

Лийдс е съвсем близо до привличането на вратаря Джеймс Трафорд. Воденият от мениджъра Даниел Фарке отбор ще придобие стража на Манчестър Сити за 40 милиона лири, съобщава Press Association.

23-годишният национал на Англия ще стане съотборник на българина Илия Груев в тима от Висшата лига.

През миналото лято Трафърд се завърна в Сити с петгодишен договор, но не получи шансове за изява в присъствието на Едерсон и Джанлуиджи Донарума.

Отборът от Манчестър спечели купата на Футболната асоциация и купата на Лигата, а Джеймс Трафърд игра в тези турнира, след което беше включен в състава на Англия за Световното първенство в Северна Америка.

"Не беше това, което очаквах преди началото на сезона", каза Трафорд през февруари за преминаването си в Сити.

Очакваше се националът на Англия да стане първи избор в Лийдс след напускането на Карл Дарлоу по посока Манчестър Юнайтед.