В Арсенал следят ситуацията с Винисиус

Мениджърът на Арсенал Микел Артета проявява сериозен интерес към Винисиус, съобщи БиБиСи.

Английският клуб следи ситуацията с бразилския национал, ако той не удължи договора си с Реал Мадрид, който е до 30 юни 2027 година.

Артета дори е нетърпелив да привлече крилото, който се смята за основен приоритет за лондонския клуб през това лято.

БиБиСи отбелязва също, че Винисиус е първата от няколкото опции, които английският шампион има за подсилване на фланговете си от новия сезон.

Бразилецът, чието пълно име е Винисиус Жозе Пайшао де Оливейра Жуниор, е в Реал Мадрид от 2018 година. Преди това крилото носи екипа на Фламенго в своята родина.

Винисиус има три титли на Испания с мадридчани и два трофея в Шампионската лига, но не е желан от новия треньор на 15-кратния клубен шампион на Европа - Жозе Моуриньо.