ЦСКА 1948 и Спартак Търнава оставиха всичко за реванша

ЦСКА 1948 постигна добър резултат на старта на своето участие в квалификациите на Лигата на конференциите. Момчетата на Александър Александров сътвориха равенство срещу Спартак Търнава след 0:0 в първия мач от втория кръг, който се изигра на стадион "Антон Малатински".

Двата отбора имаха своите шансове, но нито отборът от Бистрица, нито футболистите на Антонио Муньос намериха път към гола. Това се оказа достатъчно всичко да остане за реванша, който ще бъде на българска земя.

Вторият мач ще бъде на 28 юли (четвъртък), като тогава ЦСКА 1948 ще бъде домакин на словаците.

Началните минути започнаха без реални опасности. Жул Мейер бе автор на първия удар, оказал се неточен за гостите.

Отборът от Бистрица имаше претенции за дузпа 2 минути след това. Причината бе, че топката срещна ръката на играч на домакинския тим, но съдията сметна, че няма основание да посочи бялата точка.

Първата възможност за домакините дойде в 18-та минута. Тогава Ерик Сабо стреля от пряк свободен удар, но Петър Маринов отклони топката със сетни сили над вратата.

В 33-та минута Георги Русев центрира в наказателното поле, където Мамаду Диало не успя да отправи добър удар. Словаците отговориха 5 минути по-късно, когато Филип Трело стреля с глава, като топката бе над вратата.

В 40-та минута българите можеха да нарушат статуквото. Мотас Земези получи от добра позиция, пращайки топката над напречната врата. Така нулевото равенство изглеждаше закономерно в края на първото полувреме.

Участникът в Първа лига стартира силно втората част. В 58-та минута Русев бе изведен зад гърба на словашката защита и преодоля вратаря, но си поведе топката и тя излезе в аут.

В 60-та минута тимът от Търнава изпусна най-чистата си възможност. Мартин Милкович центрира, а Лука Коркели бе оставен непокрит, но гредата го раздели да накаже Маринов.

В 74-та минута Фредерик Масиел опита прехвърлящ удар, който се оказа неуспешен.

Отборът от Бистрица удържа нулевото равенство в края на редовното време. Изстрел на Давид Буковски накара Маринов да се намесва. Секунди по-късно стражът се справи и с шут на Сабо.