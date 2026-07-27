Левски предупреди феновете си: Билетите за реванша с Университатя Крайова ще бъдат анулирани

Левски разпространи важна информация за привържениците си преди реванша с Университатя Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

От клуба съобщиха, че са получили официално писмо от румънския съперник, в което домакините уведомяват, че всички билети, закупени от български фенове за секторите на домакинската публика, ще бъдат анулирани.

Изявление на клуба:

На вниманието на "сините" фенове

ПФК "Левски" информира, че в офисите на клуба бе получено официално писмо от съперника във Втория квалификационен кръг на Шампионска лига "Университатя" (Крайова). В него домакините на срещата информират, че билетите, закупени от български фенове за секторите на домакините за мача-реванш в сряда ще бъдат анулирани.

Всички пари ще бъдат възстановени, като домакините поемат ангажимент да се свържат с всеки един привърженик по електронен имейл и да разяснят процедурата по връщане на сумата.

Напомняме, че на ПФК "Левски" е наложена санкция със забрана за продажба на билети за гостуващия сектор. Освен това, клубът остава с условно наказание и всяко следващо провинение би довело до сериозни наказания, както и невъзможност нашият 12-и играч да бъде до отбора в следващите гостувания в Европа.