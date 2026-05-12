Игор Тиаго попадна в разширения състав на Бразилия за световното първенство

Карло Анчелоти определи предварителен състав на Бразилия за световното първенство по футбол, като там присъства и бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго. Селекционерът е подал към ФИФА списък от 55 имена, от които малко по-късно този месец ще обяви кои ще бъдат окончателните 26.

Съставът включва Неймар и Винисиус Жуниор като част от подготовката на бразилския национален отбор за турнира, който ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада. Не е включен контузеният Естевао, както и Габриел Жезус от Арсенал.

Карло Анчелоти трябва да обяви окончателния си избор след седмица на 18-и май (понеделник). Твърди се, че вече селекционерът е почти готов с избора си, а остава да се спре на още двама футболисти, като Игор Тиаго все още има шанс да бъде един от тях.