Лице на съвременното британско кино и телевизия подкрепя "Мача на Надеждата"

В големия отбор на "Мача на Надеждата", който ще се проведе в събота в Бургас от 17:00 часа и ще бъде предаван пряко по БНТ 3, се включва едно от лицата на съвременното британско кино и телевизия – актьорът Найджъл Бойл, съобщиха организаторите.

„На стадион "Лазур" неговото харизматично присъствие и силен дух ще се слеят с магията на футбола, за да покажем, че когато сме обединени, можем да преодолеем всяка трудност“, добавиха от пресслужбата на фондацията.

Найджъл Бойл, станал световно известен с безапелационната си и ключова роля на инспектор Иън Бъкълс в мегахита на BBC „Line of Duty“, както и с ролите си в култови продукции като „Peaky Blinders“ и „Coronation Street“, е човек, който умее да държи публиката в напрежение до последната секунда. Този път обаче той излиза на терена извън сценарий, воден от най-важния мотив – солидарността.

Организаторите напомнят, че билетите за "Мача на Надеждата" са в продажба и могат да бъдат закупени по следните начини:

· Онлайн: В мрежата на Eventim.bg.

· В партньорската мрежа на Eventim: Бензиностанции OMV, магазини „Технополис“, книжарници Orange и Office 1.

· На място в Бургас: Физическите каси на „Часовника“ и касата на Операта.

· Виртуални билети: За хората, които няма да успеят да присъстват на стадиона, но искат да подкрепят каузата, в сайта на Eventim са достъпни и виртуални билети-дарения.

Всички събрани средства от инициативата ще бъдат дарени в подкрепа на Комплексния онкологичен център в Бургас, за лечението на българските футболни легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.